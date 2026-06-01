L'équipe de jeunes d'Ouzbékistan triomphe à la Coupe d'Asie

Les arènes sportives de notre pays ont une fois de plus accueilli une compétition internationale majeure et passionnante. La prestigieuse Coupe d'Asie de judo pour cadets et juniors, dédiée à la mémoire du talentueux lutteur Uchqun Murodov, a pris fin. Lors de la dernière journée du tournoi international « Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026 » organisé dans notre capitale, nos jeunes judokas poids lourds ont défendu dignement l'honneur de notre pays, terminant la compétition sur une note élevée.

C'est un moment de fierté et d'honneur pour les fans du sport ouzbek ! Restez sur notre page, nous vous présenterons en détail la victoire historique de nos représentants au classement général, les places occupées par les pays voisins et la liste de tous les vainqueurs et médaillés montés sur le podium lors de la deuxième journée de la compétition !

Domination absolue sur le tatami de Tachkent !

Selon les informations officielles fournies par la Fédération de judo d'Ouzbékistan, ce championnat continental a été très réussi et productif pour nos représentants. Après une participation réussie dans la catégorie cadet, notre équipe de jeunes n'a laissé aucune chance à ses rivaux, prenant une avance claire en termes de qualité et de nombre de médailles.

À l'issue de la compétition, le tableau des médailles des trois premiers et des principales délégations se présentait comme suit :

1ère place : Ouzbékistan — 9 or, 9 argent et 15 bronze (total 33 médailles et champions absolus au classement général par équipe !).

2ème place : Kirghizistan — 2 or, 2 argent et 1 bronze (honorables vice-champions du tournoi).

3ème place : Tadjikistan — 1 or, 2 argent et 4 bronze (complétant le trio de tête).

De plus, les équipes nationales du Kazakhstan voisin (1 or, 1 argent, 6 bronze) et de la Russie (1 or, 1 bronze) ont également produit un champion continental chacune.

Les judokas victorieux de la deuxième journée

La dernière journée de la compétition a été riche en combats intenses et sans compromis chez les garçons et les filles poids lourds. La liste complète des athlètes ayant occupé les premières places du podium est présentée dans le tableau ci-dessous :

Catégorie de poids 🥇 Or (1ère place) 🥈 Argent (2ème place) 🥉 Bronze (3ème place) GARÇONS -81 kg Yerali Keneskan (Kazakhstan) Mustafo Shermahmatov (Ouzbékistan) Kamronbek Qodirov (Ouzbékistan)

Bekzod O‘ktamov (Ouzbékistan) -90 kg Daniyar Melisov (Kirghizistan) Hamza Ardasheri (Tadjikistan) Pansher Mo‘minov (Tadjikistan)

Shahzod Shukurov (Ouzbékistan) -100 kg Beksultan Aytmatov (Kirghizistan) Ismoil Burxonov (Tadjikistan) Daut Poltushev (Kirghizistan)

Berikbol Jumanbekov (Kazakhstan) +100 kg Fazliddin Rafiqov (Ouzbékistan) Iskandar Mamayusupov (Ouzbékistan) Alibek Durdiyev (Ouzbékistan)

Denis Kuligin (Russie) FILLES -70 kg Durdona Tursunova (Ouzbékistan) Guldana ... Marlen (Kazakhstan) Uldana Xojanazarova (Kazakhstan)

Nigina Saparboyeva (Ouzbékistan) -78 kg Kristina Konovalova (Russie) Akmarjan Turdajiyeva (Kirghizistan) Shoira Aminova (Ouzbékistan)

Ishrup Narang (Inde) +78 kg Zarina Bobonazarova (Ouzbékistan) Yulliana Shubladze (Ouzbékistan) Nafisa Rajapova (Ouzbékistan)

Guldana Tengelbayeva (Kazakhstan)

Doublé en or : En particulier, les médailles d'or remportées avec habileté par Fazliddin Rafiqov dans la catégorie poids lourds garçons (+100 kg), et par Durdona Tursunova (-70 kg) et Zarina Bobonazarova (+78 kg) chez les filles, ont prouvé une fois de plus la puissance de l'école de judo ouzbèke.

Nous félicitons sincèrement tous nos compatriotes, nos jeunes champions et leurs mentors pour ces glorieuses victoires sur le tatami de Tachkent ! Nous souhaitons que de tels résultats se poursuivent lors des futurs Jeux Olympiques.

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