Cristiano Ronaldo participera-t-il à la Coupe du Monde 2030 ?

Le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proenca, a répondu aux questions concernant une éventuelle participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde 2030. Bien que la star d'Al-Nassr reste une figure clé de l'équipe nationale, les experts doutent de ses chances de participer à un tournoi majeur à l'âge de 45 ans. C'est ce que rapporte Goal.com .

S'exprimant lors de la conférence Bola Branca, Proenca a souligné qu'en raison de facteurs physiologiques, ce serait une grande surprise si Ronaldo participait à la prochaine Coupe du Monde en tant que joueur. Selon lui, d'ici 2030, la condition physique de l'attaquant pourrait ne pas répondre aux exigences d'une compétition de si haut niveau, bien que tout dépende du staff technique et de l'état du joueur à ce moment-là.

Le chef de la fédération a déclaré que Cristiano Ronaldo pourrait assumer n'importe quel rôle dans le football portugais après sa retraite. "Cristiano sera ce qu'il voudra être dans le football portugais. C'est un cas unique, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi en termes de potentiel de marque et de marketing", a ajouté Proenca.

Par ailleurs, en évoquant l'avenir de l'équipe nationale, Pedro Proenca a affirmé que le départ de Ronaldo ne devrait pas être perçu comme une tragédie. La fédération travaille actuellement sur une stratégie visant à assurer la stabilité financière et sportive sans dépendre uniquement d'un ou deux joueurs vedettes.