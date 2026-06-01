Eder Militao pourrait être vendu si Jose Mourinho revient au Real Madrid

Les rumeurs de grands changements au Real Madrid s'intensifient. Il se dit que le célèbre technicien portugais Jose Mourinho pourrait bientôt revenir à la tête du club madrilène. Si ce scénario se réalise, une restructuration majeure de l'effectif est probable.

Selon les rapports, Mourinho a déjà commencé à planifier l'effectif pour la saison prochaine. Le coach portugais est connu pour ses exigences strictes et sa vision claire. Son retour potentiel pourrait directement affecter l'avenir de plusieurs joueurs.

Des sources comme Transfer News Live et El Nacional indiquent que Mourinho demande à la direction du Real Madrid de vendre le défenseur central Eder Militao. La raison principale serait les problèmes de blessures récurrents du Brésilien.

Militao a été un pilier de la défense du Real Madrid ces dernières années, reconnu pour sa vitesse et sa puissance physique. Cependant, ses blessures fréquentes ont freiné sa régularité. Pour un club visant les sommets, la disponibilité des joueurs clés est cruciale.

Mourinho se concentre sur cet aspect. Le tacticien portugais préfère des défenseurs fiables et physiquement prêts à enchaîner les matchs. Si un joueur est souvent absent, cela perturbe ses plans.

Par conséquent, l'avenir de Militao est incertain. Le PSG s'intéresserait au défenseur de 28 ans. Le club parisien cherche à renforcer sa défense et voit en Militao une option viable.

Le transfert ne sera pas simple, car le Real Madrid ne veut pas brader son joueur. Madrid réclame une somme importante, que le PSG hésite à payer pour l'instant. Les négociations financières s'annoncent serrées.

Pour Militao, c'est un tournant. Il évolue dans l'un des plus grands clubs du monde, mais risque de ne pas entrer dans les plans du nouveau coach. Un départ pourrait être une solution logique.

L'intérêt du PSG souligne ses ambitions européennes. Les Parisiens veulent des joueurs expérimentés. S'il est en forme, Militao peut renforcer n'importe quelle défense de haut niveau.

Le retour de Mourinho n'est pas encore officiel. Si Florentino Perez gagne les élections présidentielles le 7 juin, la probabilité de voir le Portugais revenir est très élevée.

Ce scénario passionne les fans du Real Madrid. Le passage précédent de Mourinho a laissé des souvenirs marquants. Son retour apporterait discipline et caractère au club.

Mourinho arrive toujours avec ses exigences. Il veut des joueurs adaptés à sa philosophie. Les nouvelles sur Militao sont un premier signal de ses intentions.

Pour le Real Madrid, la décision est délicate. À son meilleur niveau, Militao est l'un des meilleurs défenseurs centraux. Mais sa fragilité physique est une préoccupation légitime.

Tout dépendra de l'élection de Perez, de la décision finale sur Mourinho et de l'offre du PSG. Une chose est sûre : si Mourinho revient, l'été sera agité à Madrid.