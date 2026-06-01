Le recordman de la Premier League James Milner prend sa retraite à 40 ans

James Milner, symbole de longévité dans le football professionnel, a décidé de raccrocher les crampons à l'âge de 40 ans. En tant que recordman absolu du nombre d'apparitions dans l'histoire de la Premier League, il met fin à une brillante carrière de 24 ans. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le milieu de terrain de Brighton, qui a fêté ses 40 ans en janvier, a disputé un total de 658 matchs dans le championnat anglais. Il a ainsi battu le record de 653 matchs établi par Gareth Barry plus tôt cette année, devenant le véritable « marathonien » de la ligue.

L'ancien international anglais a défendu les couleurs de Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool et Brighton au cours de son quart de siècle de carrière. Milner a fait ses débuts avec Leeds United à 16 ans, devenant à l'époque le plus jeune buteur de la Premier League.

« Après 24 saisons en Premier League, je pense que le moment est venu de prendre ma retraite. Je quitte le football avec une immense fierté, de la gratitude et des souvenirs qui dureront toute une vie. Lorsque j'ai fait mes débuts avec mon club de cœur, Leeds United, je n'aurais jamais imaginé un tel parcours », a souligné Milner.

Au cours de sa carrière, James Milner a remporté tous les trophées majeurs, notamment la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup. Son dernier exploit a été d'obtenir une qualification européenne pour la deuxième fois consécutive avec Brighton.