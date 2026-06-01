Bernardo Silva a accepté de poursuivre sa carrière au FC Barcelone

À l'approche de l'ouverture du mercato estival dans le football européen, des informations explosives commencent à circuler. Le célèbre milieu de terrain portugais Bernardo Silva, dont le contrat avec le champion d'Angleterre en titre, Manchester City, arrive à expiration, a décidé de prendre un tournant radical dans sa carrière. Selon des initiés, le meneur de jeu talentueux de 31 ans a donné son accord définitif pour porter le maillot de l'équipe phare de Catalogne, le FC Barcelone, à partir de la saison prochaine.

Vous êtes intéressé par les détails de ce qui promet d'être l'un des transferts les plus retentissants du monde du football ? Restez sur notre page, nous vous présenterons en détail les autres grands clubs qui souhaitaient recruter la star portugaise, les derniers processus en Catalogne et les statistiques du joueur lors de la saison qui s'achève !

L'accord est prêt, mais le dernier mot revient à l'entraîneur principal !

Selon les dernières informations diffusées par le prestigieux journal espagnol AS ce transfert majeur est sur le point d'être finalisé. Bien que le contrat n'ait pas encore été officiellement formalisé et signé, la direction des Blaugrana a réussi à convenir de toutes les conditions personnelles avec le joueur lui-même.

Le directeur sportif Deco et le président du club Joan Laporta souhaitent ardemment voir Bernardo Silva au Camp Nou. Cependant, il y a un facteur important :

Le filtre de l'entraîneur : Pour que ce transfert se réalise pleinement, l'approbation finale du nouvel entraîneur principal du FC Barcelone, Hansi Flick, est nécessaire. Le contrat ne prendra effet qu'après l'accord officiel et le feu vert du technicien allemand.

Offres rejetées : Pourquoi Bernardo a-t-il choisi le Barça ?

Il n'est pas exagéré de dire que le fait que la star portugaise devienne agent libre a mis en alerte de nombreuses équipes européennes de premier plan. Il avait reçu des offres très lucratives et attrayantes.

Silva a rejeté les offres des pays et clubs suivants pour le FC Barcelone :

Espagne et Portugal : L'Atletico Madrid et son club formateur, Benfica.

Top ligues : Des équipes de premier plan de France et d'Italie.

Gros argent : Des géants turcs et des clubs milliardaires d'Arabie saoudite.

Cependant, le joueur a écarté toutes les autres options et a préféré participer au projet catalan.

La fin d'une carrière de 9 ans dans la ville

Cette année, le 30 juin le contrat de travail actuel de Bernardo Silva avec Manchester City prendra officiellement fin. Il convient de noter qu'il défend dignement les couleurs des Cityzens depuis 2017, devenant une partie intégrante de l'équipe de Pep Guardiola.

Ses performances lors de la saison en cours sont les suivantes :

Participation aux compétitions Buts et passes décisives Statut au club Total toutes compétitions confondues 53 matchs 3 buts et 5 passes décisives Il a été actif sur le terrain en tant que force motrice principale dans l'organisation des attaques de l'équipe.

Alors, selon vous, Bernardo Silva pourra-t-il réaliser des performances aussi brillantes et riches en trophées au FC Barcelone qu'à Manchester City ? Flick approuvera-t-il ce transfert ?

Suivez avec nous les nouvelles les plus chaudes, inattendues et fiables du football européen et du marché des transferts, chers fans de football ! Restez sur notre page !