L'Arabie saoudite dévoile sa liste pour la Coupe du Monde 2026

L'une des équipes les plus talentueuses d'Asie, l'Arabie saoudite, connue pour sa combativité sur le terrain, a officiellement annoncé sa sélection finale pour la Coupe du Monde 2026. L'entraîneur a retenu les 26 meilleurs joueurs pour représenter le pays lors de ce tournoi prestigieux.

Ayant acquis de l'expérience en attirant des stars mondiales dans leur championnat, les Saoudiens sont prêts à créer la surprise. Restez avec nous pour découvrir les détails sur le noyau dur de l'équipe, les représentants des grands clubs locaux, le seul expatrié en Europe et leur groupe difficile !

La domination des géants de Riyad et Djeddah et l'unique expatrié

En examinant la sélection saoudienne, on constate que la grande majorité des joueurs provient des clubs phares du pays — Al Hilol, Al Nassr, Al Ittihad et Al Ahli . Le capitaine emblématique Salem Al Dawsari (Al Hilol) ainsi que l'attaquant talentueux évoluant dans le même club que la légende portugaise Cristiano Ronaldo, Abdullah Al Hamdan (Al Nassr) seront les moteurs de l'équipe.

Un point notable est la présence du défenseur Saud Abdulhamid du célèbre club français Lens . Ce défenseur est le seul joueur de la sélection saoudienne évoluant en Europe.

Le groupe difficile de l'Arabie saoudite : Selon le tirage au sort, l'Arabie saoudite affrontera des adversaires redoutables. Ils se battront pour une place au tour suivant face à la puissance mondiale Espagne, le représentant africain Cap-Vert et le double champion du monde sud-américain, Uruguay .

La liste officielle de l'Arabie saoudite pour la Coupe du Monde 2026

Vous pouvez consulter la liste complète des joueurs saoudiens dans le tableau ci-dessous :

Postes Joueurs et clubs Gardiens Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah), Mohammed Al Owais (Al Hilol), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr). Défenseurs Saud Abdulhamid (Lens), Abdullah Al Amri (Al Ittihad), Jihad Thakri (Al Qadsiah), Hassan Al Tambakti (Al Hilol), Ali Alawjami (Al Hilol), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Moteb Al Harbi (Al Hilol), Ali Majrashi (Al Ahli), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Nawaf Al Boushal (Al Nassr). Milieux Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilol), Mohamed Kanno (Al Hilol), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ala Al Haji (Neom), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Salem Al Dawsari (Al Hilol). Attaquants Firas Al Buraikan (Al Ahli), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Sultan Madash (Al Hilol), Ayman Yahya (Al Nassr), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq).

La sélection montre une grande cohésion, les joueurs évoluant ensemble depuis plusieurs années. Cela leur permettra de rivaliser avec les meilleures équipes.

Nous souhaitons bonne chance à l'Arabie saoudite et à tous les participants. Suivez les actualités du football avec nous ! Restez connectés !