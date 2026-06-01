Manchester United accélère les négociations pour le transfert de Matheus Fernandes

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Manchester United accélère les négociations pour le transfert de Matheus Fernandes

Manchester United s'est sérieusement lancé dans la course pour recruter Matheus Fernandes de West Ham United afin de renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival. Le joueur de 21 ans devrait quitter le club londonien après une saison décevante, et les "Red Devils" mènent actuellement la danse, selon rapporte Goal.com.

La direction du club considère le jeune talent portugais comme une solution à long terme. Le plan prévoit que Matheus Fernandes forme un tandem au milieu de terrain avec le capitaine Bruno Fernandes. Selon les informations, le comité de transfert de Manchester United a intensifié ses contacts avec les représentants du joueur.

La perspective de rejoindre Old Trafford semble très attrayante pour le jeune joueur, surtout qu'il souhaite disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Cependant, la concurrence est rude. Alors qu'Arsenal le voit comme un remplaçant idéal pour Christian Norgaard, le PSG et l'Atletico Madrid surveillent également la situation de près.

D'autres représentants de la Premier League, Chelsea et Aston Villa, sont également entrés dans la course. En Serie A italienne, des géants comme l'Inter, la Juventus et Naples ne sont pas contre l'idée d'ajouter le milieu de terrain à leur effectif. West Ham a acheté le joueur l'année dernière pour 38 millions de livres sterling.

Actuellement, le club londonien évalue Fernandes entre 42 et 50 millions de livres, mais une relégation pourrait faire baisser ce prix. Le contrat actuel du joueur court jusqu'en 2030 sans clause libératoire, mais la pression financière devrait forcer West Ham à vendre.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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