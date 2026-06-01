L'Australie dévoile sa sélection finale pour la Coupe du Monde 2026

L'effervescence monte à l'approche de la prochaine fête du football, la Coupe du Monde 2026, sur les terrains européens et mondiaux. Les participants ont commencé à préparer leurs armes pour les batailles intenses à venir. En particulier, Tony Popovic, sélectionneur des « Socceroos » — l'équipe nationale d'Australie qui représente le continent asiatique avec son style de combat unique — a officiellement annoncé la liste finale des meilleurs joueurs qui se rendront au tournoi.

Rempli de stars aguerries sur les pelouses d'Angleterre, d'Italie, des Pays-Bas et d'Amérique, cet effectif est prêt à offrir un vrai spectacle cette année ! Restez sur notre page pour découvrir les leaders expérimentés de l'Australie, ses jeunes talents et les détails de leur groupe très intéressant et sans compromis !

Un mélange d'expérience et de jeunesse : la force principale des « Socceroos »

Le sélectionneur Tony Popovic a cherché à équilibrer une grande expérience avec l'enthousiasme de la jeunesse lors de la sélection de l'équipe pour ce tournoi important. L'ossature de l'équipe est composée du gardien de but et leader de longue date Mat Ryan (Levante), du pilier défensif Harry Souttar (Leicester) ainsi que de stars comme Jackson Irvine (St. Pauli) et l'expérimenté Mathew Leckie (Melbourne City), qui se distinguent par leur jeu intelligent au milieu de terrain.

De plus, des jeunes prometteurs comme Nestori Irankunda, du club anglais de Watford, et Cristian Volpato, du club italien de Sassuolo, sont déterminés à faire parler d'eux lors de cette Coupe du Monde.

Un test sérieux outre-mer : Suite au tirage au sort, l'équipe nationale d'Australie a été placée dans un groupe très attractif et compétitif. Pour assurer une place au tour suivant, les « Socceroos » devront livrer une bataille acharnée sur le terrain contre l'un des hôtes du tournoi, les fiers États-Unis, la fougueuse Turquie , qui a établi son statut en Europe, ainsi que l'équipe sud-américaine résiliente capable de créer des surprises, Paraguay .

Liste complète et officielle de l'équipe nationale d'Australie pour la Coupe du Monde 2026

Vous pouvez examiner en détail l'effectif complet de l'équipe nationale d'Australie, qui part avec le désir de conquérir la Coupe du Monde et de ravir ses fans, via le tableau spécial ci-dessous :

Postes Joueurs et leurs clubs respectifs Gardiens Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mat Ryan (Levante). Défenseurs Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Kayne Troyun (New York City), Harry Souttar (Leicester). Milieux de terrain Jacob Italiano (GAK), Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney), Cristian Volpato (Sassuolo), Nestori Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellón). Attaquants Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Mohamed Toure (Norwich), Tete Yengi (Machida Zelvia).

Comme le montre l'effectif, l'Australie sera un obstacle très inconfortable et sérieux pour n'importe quel adversaire cette année. Physiquement solide et rapide, cette équipe apportera sans aucun doute une réelle intrigue dans le groupe.

Nous souhaitons bonne chance à ces représentants résilients du continent asiatique et à tous les participants pour cette magnifique fête du football. Continuez à suivre les nouvelles les plus chaudes, excitantes et agréables du monde du football avec nous, chers fans !