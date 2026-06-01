Roberto Martinez : Cristiano Ronaldo pourrait jouer la Coupe du Monde 2030

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, n'a pas exclu la possibilité que l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo participe à la Coupe du Monde 2030. Bien que la star, qui joue actuellement pour Al-Nassr, aura 45 ans à ce moment-là, l'entraîneur estime que sa force mentale unique et sa soif de victoire pourraient le mener au tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Martinez, l'aspect principal qui distingue Ronaldo des autres joueurs n'est pas sa condition physique, mais son désir constant de s'améliorer. L'entraîneur a souligné que de nombreux joueurs perdent leur motivation après avoir remporté la Ligue des champions ou le Ballon d'Or, mais Cristiano Ronaldo veut conquérir de nouveaux sommets chaque jour.

La Coupe du Monde 2030 est prévue au Portugal, en Espagne et au Maroc. Bien que certains experts considèrent qu'il est difficile pour un joueur de 45 ans d'entrer sur le terrain en raison de facteurs biologiques, Martinez reste optimiste quant aux chances de son capitaine. Selon lui, Ronaldo se battra pour cet objectif jusqu'au bout.

Roberto Martinez a également commenté son avenir et les rumeurs le liant au Real Madrid. Dans le contexte des élections présidentielles du club madrilène, son nom avait été mentionné parmi les candidats. Martinez a répondu à la question avec humour, soulignant qu'il se concentre sur son travail avec l'équipe nationale du Portugal.