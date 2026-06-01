Roberto Martinez : Cristiano Ronaldo pourrait jouer la Coupe du Monde 2030

·74·Sport
Roberto Martinez : Cristiano Ronaldo pourrait jouer la Coupe du Monde 2030

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, n'a pas exclu la possibilité que l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo participe à la Coupe du Monde 2030. Bien que la star, qui joue actuellement pour Al-Nassr, aura 45 ans à ce moment-là, l'entraîneur estime que sa force mentale unique et sa soif de victoire pourraient le mener au tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Martinez, l'aspect principal qui distingue Ronaldo des autres joueurs n'est pas sa condition physique, mais son désir constant de s'améliorer. L'entraîneur a souligné que de nombreux joueurs perdent leur motivation après avoir remporté la Ligue des champions ou le Ballon d'Or, mais Cristiano Ronaldo veut conquérir de nouveaux sommets chaque jour.

La Coupe du Monde 2030 est prévue au Portugal, en Espagne et au Maroc. Bien que certains experts considèrent qu'il est difficile pour un joueur de 45 ans d'entrer sur le terrain en raison de facteurs biologiques, Martinez reste optimiste quant aux chances de son capitaine. Selon lui, Ronaldo se battra pour cet objectif jusqu'au bout.

Roberto Martinez a également commenté son avenir et les rumeurs le liant au Real Madrid. Dans le contexte des élections présidentielles du club madrilène, son nom avait été mentionné parmi les candidats. Martinez a répondu à la question avec humour, soulignant qu'il se concentre sur son travail avec l'équipe nationale du Portugal.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugalCoupe du MondeReal Madrid
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City passe à 50 millions d'eurosAujourd'hui, 11:26Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la courseAujourd'hui, 10:39Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 10:18Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfertAujourd'hui, 10:13Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à BudapestAujourd'hui, 10:12Le Real Madrid et Adidas dévoilent des maillots exclusifs pour la nouvelle saisonAujourd'hui, 10:06
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La note de Husanov révélée après le match Everton - Manchester City
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé