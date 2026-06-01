Florentino Pérez attaque son rival : Ses propositions sont désastreuses

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Florentino Pérez attaque son rival : Ses propositions sont désastreuses

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a vivement critiqué son principal rival dans la lutte pour le pouvoir au sein du club, Enrique Riquelme. Pérez a souligné que les plans de son adversaire menacent l'avenir du club, déclarant qu'il ne permettra pas que la gestion retombe entre les mains d'anciens groupes. "Je ne peux pas les laisser reprendre le club. Ce sont les mêmes personnes : fils, amis et frères", a déclaré le président en exercice. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'utilisation par Riquelme de promesses de transferts majeurs pour attirer les électeurs a provoqué la colère de Pérez. Le candidat de 37 ans a affirmé que s'il était élu président, il aurait déjà conclu des accords avec deux stars de classe mondiale essentielles pour le Real Madrid. En réponse, Pérez a posé la question : "Quelqu'un doute-t-il que sous ma direction, les meilleurs joueurs du monde continueront à jouer pour le Real Madrid ?"

Le candidat rival a également accusé Pérez de vouloir privatiser le club. Selon lui, Pérez a l'intention de retirer le club à ses membres en vendant une partie à des investisseurs. Cependant, Florentino Pérez a rejeté ces accusations, rappelant que le Real Madrid appartiendra toujours à ses membres et qu'il a risqué sa propre fortune pour sauver le club.

Les troubles internes au club, notamment les nominations ratées impliquant Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, avaient fragilisé la position de Pérez. Après des conflits internes et une saison sans titre, Pérez a abordé la question du nouvel entraîneur. S'il remporte l'élection du 7 juin, un retour de José Mourinho à Madrid pour un second mandat est attendu.

Real MadridFlorentino PérezJosé MourinhoFootballTransferts
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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