Une nouvelle génération prometteuse du sport ouzbek a fait preuve de son talent en Asie de l'Est ! Les championnats d'Asie d'athlétisme U-20, organisés par Hong Kong du 28 au 31 mai, ont pris fin. Représentant notre pays lors de cette compétition prestigieuse qui a rassemblé les jeunes athlètes les plus rapides, agiles et forts d'Asie, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont réalisé une performance honorable et rentrent au pays avec de brillantes victoires.

Avez-vous été enthousiasmé par le succès de nos jeunes stars du sport sur les pistes de Hong Kong ? Restez sur notre page pour découvrir la collection de médailles remportées par nos représentants, notre héros sur la plus haute marche du podium et les détails symboliques de la compétition !

Magie de Hong Kong : Nouvelles officielles du Comité National Olympique

Selon les informations officielles fournies par le service de presse du Comité National Olympique (CNO) d'Ouzbékistan, nos athlètes résilients et talentueux qui ont participé à ce championnat continental ont remporté un total de 1 médaille d'or, 1 d'argent et 4 de bronze. Nos représentants ont concouru sur un pied d'égalité avec les athlètes des grandes puissances sportives asiatiques dans diverses épreuves de course, de haies et de lancers, prouvant leurs capacités sur le terrain.

Nos héros qui ont stupéfié le continent et leurs triomphes

Vous pouvez découvrir en détail nos jeunes athlètes qui ont porté haut le drapeau de notre pays sur les pistes et les terrains de Hong Kong ainsi que leurs résultats dans le tableau spécial suivant :

🏅 Niveau de médaille 🏃‍♂️ Nom de l'athlète 🎯 Discipline (Sport) 🥇 Médaille d'or Ruslan Sadullayev Lancer du javelot (Champion continental !) 🥈 Médaille d'argent Timur Nasimov Course de 5000 mètres 🥉 Médaille de bronze Sadafbonu Nusratilloyeva Course de 5000 mètres 🥉 Médaille de bronze Sadafbonu Nusratilloyeva 3000 mètres steeple 🥉 Médaille de bronze Dilnoza Xoshimova Course de 3000 mètres 🥉 Médaille de bronze Sarvar Meyliyev Saut en longueur

Double héroïsme : Notre représentante de l'équipe nationale Sadafbonu Nusratilloyeva a clairement démontré sa résilience. Elle a atteint le top 3 à la fois dans la course standard et dans l'épreuve complexe du 3000m steeple, ajoutant 2 médailles de bronze au compteur de notre délégation !

Nous félicitons sincèrement tous nos jeunes athlètes qui ont fait la renommée de notre pays aux championnats d'Asie grâce à leur esprit de jeunesse et à leur travail acharné, ainsi que leurs entraîneurs dévoués et tous les fans du sport ouzbek pour ce succès ! Nous souhaitons à nos représentants chance et victoires lors des prochaines grandes compétitions.

Suivez avec nous les nouveaux sommets du sport ouzbek, les succès de nos étoiles montantes et les nouvelles les plus brûlantes et agréables des arènes internationales, chers lecteurs !