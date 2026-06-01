Asamoah Gyan et James Rodriguez : Les étoiles filantes de l'histoire de la Coupe du Monde

La Coupe du Monde est une scène magnifique pour de nombreux joueurs afin de se montrer et d'atteindre le statut de star. Cependant, certains joueurs brillent lors de ce tournoi spécifique pour ensuite disparaître de la grande scène. Il est devenu courant parmi les fans de football de se souvenir de noms oubliés ou apparus de manière inattendue. Des noms comme Papiss Cissé ou Julio Olarticoechea en font partie. Goal.com rapporte .

Ce tournoi a découvert de nombreux héros surprises. Alors que certains ont pu poursuivre leur succès, d'autres ont brûlé intensément et se sont éteints rapidement. Les joueurs qui n'ont atteint leur sommet qu'une seule fois dans leur carrière et n'ont jamais pu retrouver ce niveau occupent une place particulière dans le monde du football. GOAL donne des informations sur ces "étoiles filantes".

Lors de la Coupe du Monde 2010, l'équipe nationale du Ghana a marqué un total de quatre buts, dont trois ont été inscrits par Asamoah Gyan. À l'époque, bien qu'il jouait pour le club de Ligue 1, Rennes, il n'était pas encore une star mondiale. Le Ghana est devenu la véritable révélation de ce tournoi, et Gyan a attiré l'attention de tous en marquant le but de la victoire contre les États-Unis en huitièmes de finale.

Bien qu'il ait manqué un penalty dans les arrêts de jeu du match de quart de finale contre l'Uruguay, Asamoah Gyan est devenu une légende inoubliable du Mondial 2010. Sa performance brillante lors de ce tournoi et l'ascension inattendue ultérieure de joueurs comme James Rodriguez restent l'une des pages les plus intéressantes de l'histoire des Coupes du Monde.