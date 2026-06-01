Les préparatifs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan avant la Coupe du monde ont commencé à attirer l'attention non seulement de notre pays, mais aussi des médias internationaux. La chaîne canadienne CBC News a préparé un reportage spécial sur l'arrivée des joueurs ouzbeks à Edmonton et sur les supporters venus les accueillir.

Honnêtement, il était difficile d'imaginer une telle scène il y a quelques années. Qui aurait cru qu'une grande chaîne comme CBC News ferait un reportage sur l'équipe nationale d'Ouzbékistan ? Aujourd'hui, à la veille de la Coupe du monde, le football ouzbek commence à être visible sur la scène internationale. Ce n'est pas juste un reportage, c'est un signe de plus que le football ouzbek a franchi une nouvelle étape.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a reçu un accueil chaleureux à l'aéroport d'Edmonton. Comme le montre la vidéo, les supporters ont accueilli l'équipe avec notre drapeau national, des ballons de football, des cadeaux aux emblèmes de l'UFA et des tenues traditionnelles. La présence d'enfants attendant les joueurs avec le drapeau de l'Ouzbékistan a ajouté une touche de sincérité particulière à l'événement.

Le reportage de CBC News portait la légende : « Uzbekistan soccer fans welcome team to Edmonton for friendly match ». Cela montre à lui seul l'intérêt suscité par la rencontre au Canada. Il convient de noter que non seulement les Ouzbeks, mais aussi nos frères kirghizes et tadjiks ont participé à l'accueil de notre équipe nationale. Cette scène a démontré une fois de plus que les peuples d'Asie centrale sont également proches grâce au sport.

Les images montrent le drapeau du Kirghizistan aux côtés du drapeau de l'Ouzbékistan. Des femmes en tenue traditionnelle, des enfants tenant des drapeaux et des familles attendant les joueurs : tout cela a une signification plus profonde qu'un simple match de sport. Pour les compatriotes à l'étranger et les représentants des nations voisines, l'arrivée de notre équipe nationale s'est transformée en une véritable fête.

Abbosbek Fayzullayev est également apparu dans le reportage. Il avait été annoncé précédemment qu'il avait exprimé sa gratitude au nom des joueurs pour l'attention des supporters. La participation de la jeune star à la cérémonie d'accueil à Edmonton, avec le drapeau de l'Ouzbékistan flottant derrière lui, a été un moment très émouvant pour les fans.

Sasha Raimova, présidente de l'Association ouzbéko-canadienne, a également partagé ses réflexions dans le reportage de CBC News. Son apparition en tenue traditionnelle et ses efforts pour transmettre l'atmosphère entourant l'équipe nationale d'Ouzbékistan au grand public témoignent de l'activité de la diaspora ouzbèke à l'étranger. De telles initiatives apportent un soutien moral à notre équipe nationale, permettant aux joueurs de se sentir moins seuls, même lors de longs déplacements.

Le Commonwealth Stadium d'Edmonton a également été mis en avant dans le reportage. L'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera son prochain match test dans ce stade, où flottent des drapeaux canadiens. Ce match est considéré comme l'une des étapes importantes de préparation pour les protégés de Fabio Cannavaro avant la Coupe du monde.

Le match amical entre l'Ouzbékistan et le Canada débutera le 2 juin à 06h00, heure de Tachkent. Malgré l'heure matinale, il est clair que les fans de football de notre pays attendent ce choc avec un grand intérêt. Car l'atmosphère autour de l'équipe nationale est aujourd'hui totalement différente : il y a de la confiance, de l'espoir et, surtout, l'histoire d'une qualification pour la Coupe du monde.

Ce reportage a révélé une autre vérité importante. Le football ouzbek n'est plus seulement un sujet pour les fans locaux. Notre équipe nationale monte sur la scène internationale, les chaînes étrangères en parlent et les supporters à l'étranger les accueillent avec des drapeaux dans les aéroports. C'est une scène typique du grand football.

Bien sûr, le résultat sur le terrain est le plus important. Mais le football ne se résume pas au score. C'est de l'émotion, de l'unité, de la fierté nationale et une force qui unit des millions de personnes. La cérémonie d'accueil à Edmonton l'a prouvé.

Maintenant, toute l'attention est portée sur le match contre le Canada. Les fans attendent une performance courageuse, disciplinée et confiante de la part des joueurs de Fabio Cannavaro. Cet accueil chaleureux à Edmonton servira certainement de motivation supplémentaire pour les joueurs.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan entre maintenant sur la grande scène. Le reportage de CBC News restera l'un des événements symboliques de ce parcours. Car ces images disent clairement une chose : le football ouzbek est désormais sous les projecteurs du monde entier.