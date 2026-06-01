Alan Shearer suggère de mettre Jude Bellingham sur le banc

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Alan Shearer suggère de mettre Jude Bellingham sur le banc

La légende anglaise Alan Shearer a fait une déclaration surprenante avant la Coupe du Monde 2026. Il insiste sur le fait que la star du Real Madrid, Jude Bellingham, devrait être écartée du onze de départ. Alors que l'équipe de Thomas Tuchel se prépare pour son premier match contre la Croatie, Shearer estime que des changements au milieu de terrain sont nécessaires pour booster les performances de Harry Kane. C'est ce que rapporte Goal.com .

Shearer estime que, dans la situation actuelle, Morgan Rogers d'Aston Villa est plus utile que Bellingham en termes d'équilibre tactique. Lors du lancement d'une campagne Betfair, l'ancien attaquant a déclaré : "Jude ne débuterait pas le premier match pour moi. Je pense que Tuchel alignera Elliot Anderson et Declan Rice en double pivot, avec Morgan Rogers devant eux. C'est exactement ce que je ferais."

La raison principale de ce choix controversé est d'augmenter l'efficacité du capitaine Harry Kane. Shearer souligne que l'Angleterre a souffert lors des tournois précédents par manque de joueurs effectuant des appels de balle derrière l'attaquant. Il pense que Rogers peut remplir ce rôle mieux que d'autres milieux créatifs.

"Nous n'avons pas vu le meilleur Kane lors du dernier tournoi. Pour atteindre son efficacité au Bayern, il a besoin de joueurs autour de lui qui se projettent constamment vers l'avant. Il aime décrocher pour toucher le ballon, mais quelqu'un doit combler son espace. Si l'Angleterre veut réussir, elle doit tirer le meilleur parti de Kane", a ajouté Shearer.

Shearer a également salué la progression d'Elliot Anderson. Depuis son départ de Newcastle, le jeune talent a franchi un cap et semble désormais prêt à évoluer aux côtés de Declan Rice dans les compétitions majeures.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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