Merci, idole ! Rodrygo reçoit un cadeau envoyé par Cristiano Ronaldo

L'attaquant du Real Madrid, Rodrygo, a partagé ses émotions avec ses fans après avoir reçu un cadeau spécial envoyé par son idole de longue date, Cristiano Ronaldo. Le Brésilien est actuellement sur la touche en raison d'une grave blessure au genou, mais la légende portugaise a trouvé le temps de soutenir la star du Bernabéu. C'est ce que rapporte Goal.com .

Rodrygo n'a jamais caché son respect pour Cristiano Ronaldo, célébrant souvent ses buts avec le célèbre « Siu » et considérant le capitaine d'Al-Nassr comme sa principale source d'inspiration dans le football. Durant cette phase difficile de récupération, le joueur de 23 ans a été touché par ce geste sincère de la part de celui qu'il considère comme le plus grand joueur de tous les temps.

L'attaquant brésilien a montré sur son compte X un maillot d'Al-Nassr envoyé et signé directement par Ronaldo. La légende portugaise a écrit un message personnel sur le tissu : « Pour Rodrygo, une grosse accolade ». Ému par ce cadeau surprise, Rodrygo a légendé la publication : « Merci, idole ! Cristiano. »

Ce soutien arrive durant la période la plus difficile de la carrière de Rodrygo. Début mars, l'attaquant des « Merengues » a appris qu'il s'était déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque externe de la jambe droite lors d'un match de La Liga contre Getafe. Cette blessure nécessite 10 à 12 mois de convalescence, mettant fin prématurément à sa saison.

Au-delà des engagements en club, cette blessure est un coup dur pour les plans de l'équipe nationale du Brésil. Rodrygo manquera officiellement la Coupe du Monde, laissant la Seleção sans l'un de ses joueurs les plus créatifs pour le tournoi en Amérique du Nord. Ronaldo a cherché à remonter le moral du joueur qui devra rester longtemps hors des terrains.

Rodrygo a rejoint l'Espagne après que Cristiano Ronaldo a déjà quitté le Real Madrid pour la Juventus. Lorsque le talent brésilien est arrivé à Madrid, Ronaldo était déjà parti. Cela reste le plus grand regret footballistique de Rodrygo : « Je voulais jouer avec Cristiano Ronaldo, mais cela ne s'est pas fait. C'est mon modèle », déclare le joueur.