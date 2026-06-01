Tu n'es pas encore Ronaldinho : Comment Messi préparait le café au FC Barcelone

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Tu n'es pas encore Ronaldinho : Comment Messi préparait le café au FC Barcelone

Bien que Lionel Messi soit aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, lui aussi a dû se soumettre à la hiérarchie de l'équipe dans sa jeunesse. L'ancien joueur du FC Barcelone Andrea Orlandi a évoqué la relation unique entre le talent argentin et le légendaire Ronaldinho. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Orlandi, Ronaldinho utilisait une méthode intéressante pour s'assurer que l'adolescent Messi ne prenne pas la grosse tête. La star brésilienne demandait en plaisantant à Messi : « Alors, combien de Coupes du monde as-tu jouées, petit nouveau ? » et lui faisait préparer le café. Messi préparait le café pour son mentor sans aucune objection.

« Ce n'était pas juste une blague de vestiaire, mais une façon de garder Messi près de lui et de lui montrer de l'affection. Ronaldinho lui disait en quelque sorte 'tu n'es pas encore Ronaldinho', encourageant la jeune star à garder les pieds sur terre », se souvient Orlandi. Les deux génies se comprenaient sans mots sur le terrain, et le Brésilien a immédiatement perçu le potentiel de Messi.

Ronaldinho était sincère avec tout le monde, mais traitait Messi avec un respect particulier. Il disait souvent au jeune Leo : « Un jour, tu atteindras le niveau où tu seras assis à la même table que moi. » Finalement, le vainqueur du Ballon d'Or 2005 savait qu'il laissait son maillot numéro 10 à un digne successeur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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