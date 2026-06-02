La star du Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo veut rejoindre une équipe de La Liga

Le latéral du Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, a réitéré son désir de poursuivre sa carrière en Espagne. Formé à l'académie de Barcelone, il considère un retour dans son pays natal comme l'un de ses objectifs à long terme et compte bien concrétiser ce projet prochainement. C'est ce que rapporte Goal.com .

S'entretenant avec des journalistes lors du rassemblement de l'équipe nationale espagnole, le joueur de 30 ans a réagi ouvertement aux rumeurs de transfert. « Au cours de mes nombreuses années dans le football professionnel, je me suis habitué aux diverses rumeurs. J'ai toujours dit : je veux retourner en La Liga. C'est l'un de mes objectifs principaux. Je suis heureux à Leverkusen, mais je retournerai en Espagne un jour », a déclaré Grimaldo.

Ces déclarations ont alimenté les spéculations sur un éventuel retour du joueur au FC Barcelone. Bien qu'Alejandro Grimaldo ait été formé à La Masia, il n'a jamais évolué dans l'élite du football espagnol. Il avait quitté l'équipe B de Barcelone pour le club portugais de Benfica en 2016.

Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs latéraux offensifs au monde, le contrat du joueur avec le Bayer Leverkusen court jusqu'en 2027. Néanmoins, il ne souhaite pas renoncer à son rêve de jouer pour l'un des géants espagnols. Il estime que le style de la La Liga convient parfaitement à son jeu.

Bien que les champions d'Allemagne tentent de conserver leur vice-capitaine, la décision ferme du joueur pourrait entraîner des changements majeurs sur le marché des transferts. Grimaldo a souligné qu'il continuerait à œuvrer pour atteindre son objectif.