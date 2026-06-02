L'ancien milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum quitte Al-Ettifaq

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L'ancien milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum quitte Al-Ettifaq

L'ancien milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum, a fait ses adieux au club saoudien d'Al-Ettifaq. Le club de Dammam a officiellement annoncé la résiliation du contrat du joueur néerlandais expérimenté par consentement mutuel. Ainsi, le footballeur de 35 ans est devenu agent libre lors du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com .

Wijnaldum avait rejoint la Saudi Pro League en 2023. La direction du club a justifié cette décision par le souhait de maintenir la stabilité financière et de renouveler les places réservées aux joueurs étrangers. Bien qu'il ait été l'un des leaders de l'équipe, les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration avant la saison 2026-27.

L'international néerlandais a su se montrer sous son meilleur jour au Moyen-Orient. Contrairement à de nombreuses stars européennes, Wijnaldum s'est rapidement adapté au nouvel environnement et a porté le brassard de capitaine. Lors de la saison écoulée, il a disputé 33 matchs, marquant 16 buts et délivrant 7 passes décisives.

Au cours de sa carrière, Georginio Wijnaldum a remporté la Premier League et la Ligue des champions. Il est désormais attendu qu'il suscite un vif intérêt en Europe et sur d'autres continents. Le joueur lui-même n'a pas l'intention de prendre sa retraite et vise à jouer dans une équipe compétitive de haut niveau.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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