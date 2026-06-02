Parme finalise le transfert définitif de Benjamin Cremaschi

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Parme finalise le transfert définitif de Benjamin Cremaschi

L'ancien milieu de terrain de l'Inter Miami, Benjamin Cremaschi, poursuivra sa carrière en Italie. Le club de Serie A, Parme, a activé l'option d'achat incluse dans le contrat de prêt du joueur. Selon les rapports, le transfert a coûté environ 5 millions de dollars (4 millions d'euros) au club italien. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le talentueux joueur américain a rejoint l'Italie en septembre dernier. Cependant, en raison de blessures et de problèmes de forme physique, il n'a disputé que 9 matchs avec Parme. Une grave blessure au genou (ménisque) survenue en mars l'a contraint à mettre fin prématurément à sa saison.

Issu de l'académie de l'Inter Miami, Benjamin Cremaschi a été élu meilleur jeune joueur des États-Unis la saison dernière. Il a également été sélectionné à trois reprises en équipe nationale américaine. Son transfert définitif devrait offrir à l'Inter Miami une marge de manœuvre financière supplémentaire pour la construction de son effectif.

La relation entre Cremaschi et l'Inter Miami s'était dégradée après les critiques du joueur sur la tactique de l'ancien entraîneur Javier Mascherano. Le milieu central était mécontent de son faible temps de jeu et avait souligné qu'il avait besoin de plus de minutes sur le terrain pour atteindre un niveau supérieur.

Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, la direction de Parme continue de croire au potentiel du joueur et espère qu'il deviendra l'une des figures clés de l'équipe après sa convalescence.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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