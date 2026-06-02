Robbie Keane, candidat principal au poste d'entraîneur du Celtic

L'ancien attaquant de Liverpool et de l'équipe nationale d'Irlande, Robbie Keane, est considéré comme l'un des principaux candidats au poste d'entraîneur du Celtic. Selon le Daily Record, le technicien de 45 ans a mené des négociations formelles avec la direction du club à Londres et a présenté son projet ambitieux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le Celtic traverse actuellement une situation délicate concernant son encadrement technique. Aucune décision finale n'a été prise quant à la poursuite de la collaboration avec l'expérimenté Martin O'Neill, qui a repris l'équipe dans une période difficile et a remporté le titre lors de la dernière journée, ou le choix d'une nouvelle direction. Bien que le technicien de 74 ans soit très respecté par les supporters, la direction envisage l'option d'un entraîneur plus jeune pour l'avenir.

Pour renforcer sa candidature, Robbie Keane a proposé de former un staff technique connaissant parfaitement le football écossais. Son plan prévoit l'intégration de l'ancien capitaine du Celtic, Scott Brown, de l'actuel entraîneur de l'équipe B, Jonny Hayes, et de Stephen Glass en tant qu'adjoints.

Keane et Glass ont récemment travaillé ensemble au club hongrois de Ferencváros, et ce tandem entretient des liens étroits avec Scott Brown. Brown et Hayes se sont récemment rendus à Budapest pour observer le processus de travail de Keane et Glass dans le cadre de leur licence UEFA Pro.

La direction du Celtic rencontrera Martin O'Neill dans les prochains jours pour discuter de son éventuelle prolongation pour une saison supplémentaire. Ce n'est qu'après cela qu'une décision finale sera prise concernant l'option Robbie Keane. Pour rappel, Keane a joué pour le Celtic en prêt en 2010.