L'Autriche bat la Tunisie malgré une infériorité numérique

À l'approche de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales continuent leurs derniers matchs de préparation. Dans une rencontre amicale de haut niveau, l'Autriche, nation européenne confirmée, a affronté l'adversaire africain coriace : la Tunisie.

Le match, intense et disputé, s'est soldé par une courte mais solide victoire 1-0 des Européens. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 63e minute par le leader autrichien Marcel Sabitzer.

Il faut souligner la force de caractère dont a fait preuve l'équipe d'Autriche. Konrad Laimer a été expulsé par l'arbitre dès la 36e minute après une faute. Malgré cela, les hommes de Ralf Rangnick ont su conserver leur avantage pendant une grande partie du match grâce à une défense disciplinée et une tactique efficace, assurant ainsi une victoire importante.

Vous trouverez ci-dessous le résumé du match :

Match amical

Autriche 1-0 Tunisie

But : Marcel Sabitzer, 63e (1-0).

Carton rouge : Konrad Laimer, 36e (Autriche).