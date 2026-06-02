L'Autriche bat la Tunisie malgré une infériorité numérique

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L'Autriche bat la Tunisie malgré une infériorité numérique

À l'approche de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales continuent leurs derniers matchs de préparation. Dans une rencontre amicale de haut niveau, l'Autriche, nation européenne confirmée, a affronté l'adversaire africain coriace : la Tunisie.

Le match, intense et disputé, s'est soldé par une courte mais solide victoire 1-0 des Européens. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 63e minute par le leader autrichien Marcel Sabitzer.

Il faut souligner la force de caractère dont a fait preuve l'équipe d'Autriche. Konrad Laimer a été expulsé par l'arbitre dès la 36e minute après une faute. Malgré cela, les hommes de Ralf Rangnick ont su conserver leur avantage pendant une grande partie du match grâce à une défense disciplinée et une tactique efficace, assurant ainsi une victoire importante.

Vous trouverez ci-dessous le résumé du match :

Match amical

Autriche 1-0 Tunisie

  • But : Marcel Sabitzer, 63e (1-0).

  • Carton rouge : Konrad Laimer, 36e (Autriche).

Analyse du match : Cette victoire prouve que l'état d'esprit et la condition physique de l'Autriche sont excellents avant le Mondial. Gagner en infériorité numérique est un signe positif pour la capacité de l'équipe à surmonter les situations difficiles lors des matchs officiels. Nous souhaitons aux deux équipes de belles performances pour la Coupe du Monde !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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