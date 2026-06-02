L'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé un match amical contre le Canada dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde. La rencontre n'a pas été aussi facile que prévu pour nos représentants, et le Canada s'est finalement imposé 2-0.

Une défaite est toujours désagréable, surtout lorsque les supporters attendent une performance solide avant la Coupe du Monde. Cependant, l'objectif principal de ces matchs amicaux n'est pas seulement le résultat. À travers ces rencontres, le staff technique évalue l'état réel de l'équipe, la préparation des joueurs et identifie les points à améliorer.

Après le match contre le Canada, le portail « Sofascore » a publié les notes des participants. Selon ces évaluations, Abdukodir Husanov a reçu la meilleure note au sein de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Le défenseur a été désigné meilleur joueur de notre effectif avec un score de 7,1.

Cette note reflète l'activité d'Husanov sur le terrain, sa détermination dans les duels et ses interventions défensives fiables. Les défenseurs subissent une pression immense face à des adversaires physiquement puissants, rapides et jouant à haute intensité comme le Canada. Dans ces conditions, la meilleure note obtenue par Husanov est particulièrement remarquable.

Abdukodir Husanov est devenu récemment l'un des joueurs les plus discutés du football ouzbek. Son jeu de haut niveau, sa condition physique solide et son calme face aux grands adversaires sont des facteurs cruciaux pour notre équipe nationale. Bien sûr, il y a encore des aspects à améliorer, mais son immense potentiel a été une fois de plus démontré.

Le gardien Abduvohid Nematov a également reçu une bonne note, avec 7,0. Malgré le score de 0-2, cette évaluation élevée signifie qu'il a sauvé l'équipe lors de plusieurs attaques canadiennes. La charge de travail pour un gardien dans de tels matchs est lourde, et Nematov a agi de manière fiable selon ses capacités.

Abdulla Abdullayev a été l'un des joueurs les mieux notés de notre équipe avec 6,8. Eldor Shomurodov a obtenu 6,6. Dans les matchs où les opportunités offensives sont limitées, il est difficile pour les attaquants d'obtenir des notes élevées, car ils dépendent du service, d'attaques collectives bien organisées et d'occasions créées dans la surface adverse.

Oston Urunov a reçu 6,5. Bien qu'il ait montré de l'activité, la défense canadienne et le rythme du match ne lui ont pas permis de s'exprimer pleinement. Azizbek Ganiev, Odil Khamrobekov, Farrukh Sayfiev et Rustam Ashurmatov ont tous été notés 6,3. Ces joueurs ont travaillé dur, mais il est naturel que le résultat global et les erreurs en seconde période aient influencé leurs notes.

Sherzod Nasrullaev a reçu 6,1, tandis qu'Otabek Shukurov a obtenu l'une des notes les plus basses avec 5,9. Ces évaluations ne doivent pas être vues comme une critique, mais comme un signal pour l'analyse et les conclusions. Avant la Coupe du Monde, chaque détail compte ; une petite erreur peut être sévèrement punie lors d'un grand tournoi.

Notes des joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Abdukodir Husanov — 7,1

Abduvohid Nematov — 7,0

Abdulla Abdullayev — 6,8

Eldor Shomurodov — 6,6

Oston Urunov — 6,5

Azizbek Ganiev — 6,3

Odil Khamrobekov — 6,3

Farrukh Sayfiev — 6,3

Rustam Ashurmatov — 6,3

Sherzod Nasrullaev — 6,1

Otabek Shukurov — 5,9

La principale conclusion après la défaite contre le Canada est la suivante : l'équipe doit être mieux préparée au rythme international, à la haute intensité et à la pression adverse. Si les bons mouvements en première période ont donné de l'espoir, les erreurs en seconde partie ont montré la nécessité d'un travail sérieux.

À la Coupe du Monde, l'Ouzbékistan affrontera des adversaires forts comme le Portugal, la Colombie et la RD Congo. Contre ces équipes, la concentration, la vitesse et le calme sont requis à chaque instant. En ce sens, le match contre le Canada a été une leçon utile pour notre équipe.

Le fait qu'Husanov ait obtenu la meilleure note est un signal particulièrement positif. Nous avons vu une fois de plus que notre équipe nationale possède un joueur à fort potentiel en défense centrale. La tâche principale est maintenant d'augmenter la constance en tant qu'équipe, de réduire les erreurs et d'atteindre le niveau requis d'ici la Coupe du Monde.

Une défaite est douloureuse, mais les leçons apprises à temps ouvrent parfois la voie à de grandes victoires. L'important est que ces conclusions ne restent pas sur le papier — elles doivent trouver une réponse sur le terrain.