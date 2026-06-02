Le Bayern veut renforcer son attaque avec un transfert surprise

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Le Bayern veut renforcer son attaque avec un transfert surprise

Le Bayern Munich pourrait réaliser un coup inattendu lors du mercato estival. Selon le célèbre insider Fabrizio Romano, après l'échec du transfert d'Anthony Gordon, le géant allemand a tourné son attention vers l'attaquant du PSV Eindhoven, Ismael Saibari. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est indiqué que les négociations entre le Bayern et Saibari ont déjà commencé. Le joueur marocain a exprimé sa volonté de rejoindre le club munichois cet été. Actuellement, le joueur attend que la direction du PSV fixe le prix du transfert. Outre le Bayern, Galatasaray et le Paris Saint-Germain s'intéressent également à Ismael Saibari.

Le journal néerlandais Eindhovens Dagblad confirme que le PSV ne compte pas laisser partir son leader à bas prix. Le club devrait réclamer plus de 60 millions d'euros pour le joueur. Cette somme pourrait ne pas être un obstacle pour le Bayern, car le club avait déjà alloué ce montant pour Anthony Gordon.

De plus, le Bayern prévoit de générer des fonds supplémentaires grâce au transfert de Joao Palhinha, qui était en prêt. Selon les rapports, Tottenham souhaite lever l'option d'achat du milieu de terrain pour 30 millions d'euros. Cela aidera les Munichois à constituer leur budget pour de nouvelles recrues.

La direction du Bayern recherche un attaquant polyvalent pour la saison prochaine. Le club a besoin d'un joueur capable d'évoluer sur les ailes et dans l'axe, capable de soutenir Harry Kane. Ismael Saibari est considéré comme un candidat répondant exactement à ces critères.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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