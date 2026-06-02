Les tensions montent entre le Real Madrid et Vinicius Junior

L'incertitude concernant l'avenir de la star du Real Madrid, Vinicius Junior, s'intensifie à l'approche de la Coupe du Monde. Selon le journal espagnol As, malgré la fin prochaine du contrat du joueur, aucune avancée n'est attendue dans les négociations avant le début du tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les discussions pour prolonger l'accord actuel, prévu jusqu'en 2027, sont au point mort depuis la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA l'année dernière, rapporte Goal.com .

La prochaine Coupe du Monde influencera directement la valeur marchande du joueur, ce qui pourrait modifier les plans de la direction du Real Madrid. Si l'attaquant de 23 ans réalise une performance brillante avec l'équipe nationale du Brésil, ses exigences salariales augmenteront. D'autres clubs pourraient profiter de la courte durée restante du contrat pour tenter de l'acheter à un prix relativement bas. Cette situation donne à Vinicius Junior un avantage dans les négociations avec le club madrilène.

Initialement, l'ailier demandait un salaire de 28 millions d'euros par an, mais il a ensuite revu ses exigences à la baisse, acceptant de s'aligner sur le salaire de la nouvelle recrue Kylian Mbappe (environ 14 millions d'euros). Cependant, les changements internes au club et les rotations d'entraîneurs ont ralenti le processus. Le joueur, qui se sentait sous-estimé sous l'ère Xabi Alonso, s'était apaisé avec l'arrivée d'Alvaro Arbeloa. Désormais, l'arrivée attendue de Jose Mourinho à la tête de l'équipe rend la situation encore plus floue.

Le président du club, Florentino Perez, dans une interview accordée à TVE, a répondu avec prudence à la question sur le maintien de Vinicius Junior : "Je ne sais pas. À mon avis, il devrait rester car il est l'un des meilleurs au monde." Si l'attaquant réalise une mauvaise performance lors de la Coupe du Monde, le club aura la possibilité de ne pas augmenter son salaire. À l'inverse, si les deux parties décident de se séparer, une mauvaise performance pourrait faire chuter sa valeur de transfert et empêcher le club de disposer de fonds suffisants pour acheter un remplaçant approprié.