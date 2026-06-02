Le Real Madrid doit désormais payer plus pour Jose Mourinho

Bien que les négociations entre le Real Madrid et Jose Mourinho soient terminées, le géant espagnol devra dépenser plus que prévu pour le technicien portugais. Le problème est que la clause libératoire spéciale dans le contrat de l'entraîneur avec Benfica a expiré. Auparavant, le club madrilène aurait pu obtenir l'entraîneur pour 6 millions d'euros, mais ce montant devrait désormais atteindre 15 millions d'euros. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon The Athletic, ce retard est dû aux processus administratifs liés aux élections présidentielles du club. Selon une clause du contrat de Jose Mourinho, il était possible de l'acquérir à un prix inférieur dans les 10 jours ouvrables suivant la fin du championnat portugais. Ce délai a expiré le 29 mai.

Bien que Florentino Perez soutienne la candidature de Mourinho, l'entrée de l'homme d'affaires Enrique Riquelme dans la course à la présidence a ralenti les décisions officielles. Perez a souligné lors d'une conférence de presse qu'une campagne secrète était menée contre lui. Néanmoins, un accord complet sur un contrat de trois ans a été conclu entre le Real Madrid et Jose Mourinho.

La préparation de la nouvelle saison se poursuit au club. Notamment, Antonio Rüdiger a prolongé son contrat, et le travail se poursuit sur le staff de Mourinho et les cibles de transfert estivales. Après deux saisons sans trophées majeurs, le Real Madrid espère retrouver le chemin de la victoire avec l'entraîneur portugais.