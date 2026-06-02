L'équipe nationale de Turquie annonce sa sélection finale pour la Coupe du Monde

L'équipe nationale de football de Turquie, l'une des représentantes les plus intenses et attrayantes du football mondial, a entamé la phase finale de sa préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui débutera outre-mer. La liste officielle des 26 joueurs qui représenteront la Turquie lors de cette fête du football tant attendue, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a été dévoilée au grand public.

L'entraîneur principal a sélectionné les stars les plus talentueuses, brillant aussi bien dans le championnat national que dans les grands clubs européens. Vous trouverez ci-dessous le détail de l'effectif qui défendra les couleurs de la Turquie lors de ce Mondial historique.

Liste officielle de l'équipe nationale de Turquie :

Gardiens de but :

Altay Bayindir (Manchester United, Angleterre)

Mert Gunok (Fenerbahce)

Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Défenseurs :

Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)

Caglar Soyuncu (Fenerbahce)

Evren Elmali (Galatasaray)

Ferdi Kadioglu (Brighton, Angleterre)

Merih Demiral (Al Ahli, Arabie Saoudite)

Mert Muldur (Fenerbahce)

Ozan Kabak (Hoffenheim, Allemagne)

Samet Akaydin (Rizespor)

Zeki Celik (Roma, Italie)

Milieux de terrain :

Hakan Calhanoglu (Inter, Italie)

Ismail Yuksek (Fenerbahce)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Orkun Kokcu (Besiktas)

Salih Ozcan (Borussia Dortmund, Allemagne)

Attaquants :

Arda Guler (Real Madrid, Espagne)

Baris Yilmaz (Galatasaray)

Can Uzun (Eintracht, Allemagne)

Deniz Gul (Porto, Portugal)

Irfan Kahveci (Kasimpasa)

Kenan Yildiz (Juventus, Italie)

Kerem Akturkoglu (Fenerbahce)

Oguz Aydin (Fenerbahce)

Yunus Akgun (Galatasaray)

Quels sont les adversaires de la Turquie dans le groupe ?

Pour rappel, l'équipe nationale de Turquie a été placée dans un groupe très intéressant pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, promettant un véritable spectacle aux fans.

Selon les résultats du tirage au sort, les joueurs turcs lutteront pour une place en phase à élimination directe contre l'un des hôtes, les dangereux États-Unis, le Paraguay, équipe sud-américaine intense, et l'Australie, nation résiliente.

La lutte pour la qualification sera sans aucun doute acharnée. Nous souhaitons beaucoup de succès à l'équipe turque, connue pour son football offensif et unique, lors de cette prochaine Coupe du Monde !