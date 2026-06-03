La cible de Liverpool, Yan Diomande, révèle son nouvel idole

La jeune star du RB Leipzig, Yan Diomande, attire l'attention des clubs géants européens avant le mercato estival. Les performances de l'ailier ivoirien en Bundesliga ont déclenché une véritable bataille entre des équipes comme Liverpool et le PSG. Le footballeur de 19 ans a révélé qui il prend pour modèle pour façonner son style de jeu. C'est ce que rapporte Goal.com .

"Avant, mon idole était Cristiano Ronaldo, et j'aimais aussi R9 (Ronaldo). Mais maintenant, je regarde davantage des joueurs comme Vinicius Junior et Kylian Mbappe. J'essaie d'étudier les mouvements des joueurs qui évoluent au même poste que moi et de reproduire leurs meilleures qualités sur le terrain", a souligné Diomande dans une interview accordée à Sky Sports.

Le jeune talent a admis qu'il ne cessait de travailler sur lui-même et qu'il était encore loin de la perfection. Malgré le fait qu'il soit en tête de la ligue avec 118 dribbles réussis cette saison, il reste humble. "Je suis humain aussi, je peux faire des erreurs. Si vous avez fait un mauvais match, vous devez l'admettre et travailler plus dur pour le suivant. J'ai aussi eu de mauvais matchs cette saison", a-t-il ajouté.

La direction de Liverpool voit en Diomande le candidat le plus approprié pour remplacer Mohamed Salah. Le joueur lui-même n'avait pas caché son affection pour le club de la Mersey via TikTok : "Je suis un fan de Liverpool et je rêve de jouer à Anfield. Mon père veut aussi me voir là-bas un jour."

Cependant, réaliser ce transfert ne sera pas facile. Le RB Leipzig est prêt à laisser partir sa star pour au moins 100 millions d'euros. Le contrat du joueur avec le club allemand court jusqu'en 2030, et la direction du club a fait savoir qu'elle avait l'intention de le garder au moins une saison de plus.