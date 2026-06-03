Le Real Madrid trouve un concurrent pour Trent Alexander-Arnold

Le Real Madrid vise à recruter un nouveau latéral droit pour concurrencer Trent Alexander-Arnold la saison prochaine. Le géant espagnol envisage la piste du défenseur de l'Inter, Denzel Dumfries. Parallèlement, le club a accéléré les négociations pour le transfert du défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konate. Les Madrilènes prévoient de conclure les deux transferts avant le début de la Coupe du Monde 2026. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le journal Marca, le Real Madrid prend des mesures pour renforcer sa ligne défensive après la saison irrégulière de Trent Alexander-Arnold. La saison dernière, le joueur de 27 ans partageait le flanc droit avec Dani Carvajal, mais un grand vide est apparu après l'expiration du contrat de la légende espagnole et son départ du club. Trent a disputé 30 matchs et délivré 5 passes décisives, mais des blessures musculaires l'ont freiné.

Pour compliquer la situation, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a écarté Trent de la liste pour la Coupe du Monde, choisissant Tino Livramento à sa place. Pour cette raison, le "Club Royal" s'est tourné vers Denzel Dumfries comme alternative fiable. Malgré un contrat avec l'Inter jusqu'en 2028, le club italien est prêt à laisser partir le Néerlandais de 30 ans pour un prix réduit.

Dans le même temps, le Real Madrid concentre ses efforts sur le transfert d'Ibrahima Konate pour solidifier la défense centrale. Le défenseur de Liverpool a refusé de prolonger son contrat, ce qui a accéléré les négociations en cours depuis février. Fait intéressant, Kylian Mbappe participe activement à ce transfert. L'attaquant, actuellement en sélection française, tente de convaincre son compatriote de rejoindre l'Espagne. Konate a plaisanté : "Mbappe m'appelle toutes les deux heures."

Ces opérations de transfert ont également été approuvées par Jose Mourinho, qui devrait prendre les rênes de l'équipe après les élections présidentielles. La direction du Real Madrid souhaite signer officiellement les deux joueurs avant le début du Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada, afin d'aborder la nouvelle saison avec un effectif complet.