Le marché des transferts du football européen s'intensifie. La prochaine nouvelle retentissante et sensationnelle devrait impliquer les géants d'Angleterre et d'Espagne. Ruben Dias, le talentueux défenseur central de Manchester City et de l'équipe nationale du Portugal, est sur le point d'opérer un tournant majeur dans sa carrière lors de ce mercato estival et est proche de changer de club.

Selon les dernières informations sensationnelles rapportées par les journalistes de la prestigieuse publication espagnole El Debate , le défenseur expérimenté a pris la décision ferme d'accepter une offre du Real Madrid et de poursuivre sa carrière au Santiago Bernabéu.

Une vieille connaissance du Club Royal et le montant du transfert

Les informations selon lesquelles le Club Royal s'intéresse depuis longtemps à ce défenseur portugais et suit ses performances ont fréquemment paru dans la presse sportive. Désormais, cet intérêt est sur le point de devenir officiel.

Actuellement, le contrat de travail en cours de Ruben Dias, âgé de 29 ans, avec Manchester City court jusqu'à la mi-2029 . Des sources faisant autorité dans le monde du football estiment la valeur marchande actuelle du défenseur à 60 millions d'euros . Il est rapporté que le club madrilène est prêt à débourser une somme aussi importante pour renforcer sa défense.

Statistiques fiables de Premier League et la bonne nouvelle attendue par les fans

Ruben Dias est resté l'un des piliers de l'équipe de Pep Guardiola lors de la saison écoulée de Premier League anglaise. Il a disputé un total de 26 matchs dans le championnat national, réussissant à inscrire 2 buts adverses. De plus, il a écopé de 3 cartons jaunes lors de combats acharnés.

Si ce transfert aboutit, la ligne défensive du Real Madrid sera encore renforcée par l'un des meilleurs défenseurs du monde. Ce sera sans aucun doute une véritable fête pour les Madridistas du monde entier, y compris dans notre pays ! Suivez chaque étape de ce transfert blockbuster avec nous sur les pages de Zamin !