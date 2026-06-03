Des développements inattendus et passionnants se poursuivent dans le monde du football et sur le marché des transferts. Le Real Madrid a rencontré un obstacle sérieux dans sa volonté de ramener l'ancien entraîneur, le célèbre et expérimenté spécialiste portugais José Mourinho, au Santiago Bernabéu. Le Club Merengue devra désormais dépenser beaucoup plus d'argent que prévu initialement pour réaliser ce transfert, jusqu'à 15 millions d'euros de fonds.

Cela a été rapporté par les journalistes de The Athletic , considéré comme l'une des sources les plus fiables du monde sportif.

Clause expirée et occasion manquée

Il s'avère que le contrat de travail actuel de Mourinho avec le club portugais de Benfica contenait une clause très favorable. Selon celle-ci, n'importe quel grand club pouvait s'attacher les services du spécialiste en payant une clause libératoire d'environ 6 millions d'euros .

Cependant, cette option spéciale n'était valable que pendant 10 jours ouvrables après la fin de la saison et a perdu toute sa valeur le 29 mai de cette année. Les initiés affirment que le Real Madrid s'était mis d'accord sur toutes les conditions d'une future collaboration avec José Mourinho lui-même. Toutefois, en raison de processus politiques inattendus et de problèmes de gestion interne au sein de l'équipe madrilène, ils n'ont pas pu activer cette clause préférentielle à temps.

Élections présidentielles au Real et un nouveau challenger

La raison principale pour laquelle le géant madrilène n'a pas pu profiter de cette opportunité favorable est la course présidentielle en cours au club. De nouvelles élections présidentielles au Real Madrid auront lieu le 7 juin de cette année.

Lors de cette élection qui suscite un vif intérêt chez les supporters, aux côtés de l'actuel président Florentino Pérez, un jeune entrepreneur ambitieux de 37 ans, Enrique Riquelme , est également candidat. Cette lutte pour le pouvoir et les procédures officielles au club ont empêché le retour de Mourinho à Madrid à un prix inférieur.

Néanmoins, pour les supporters du Real Madrid, le retour de l'entraîneur surnommé 'The Special One' sera certainement une source de grande joie et le fondement de nouvelles victoires. Suivez les dernières actualités concernant les résultats des élections et le début de la nouvelle ère de José Mourinho à Madrid sur Zamin !