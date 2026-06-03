Lionel Messi en bonne place dans le classement des joueurs les plus chers de la MLS

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Lionel Messi en bonne place dans le classement des joueurs les plus chers de la MLS

L'intérêt pour la Major League Soccer (MLS), considérée comme la compétition de football la plus prestigieuse d'Amérique du Nord, ne cesse de croître. Le portail autoritaire et influent Transfermarkt a publié une liste mise à jour des joueurs les plus précieux évoluant dans la ligue d'outre-mer. Ce classement reflète non seulement l'équilibre des valeurs, mais indique également que la rivalité entre les stars de la MLS a atteint un nouveau niveau.

La première place du tableau des valeurs est actuellement occupée conjointement par deux footballeurs talentueux.

Qui sont les leaders les plus précieux ?

Selon les analystes du portail, les joueurs ayant les valeurs de transfert les plus élevées de la ligue sont actuellement :

  1. Josh Sargent (Toronto FC) — 16 millions d'euros

  2. Evander (FC Cincinnati) — 16 millions d'euros

Les deux footballeurs ont maintenu leur valeur grâce à des performances constantes et sont reconnus comme les stars les plus précieuses de la MLS.

Le légendaire Lionel Messi et la bataille pour le top 3

Au niveau suivant du classement figure la légende vivante du football mondial, capitaine et leader de l'Inter Miami, Lionel Messi . La valeur de transfert du magicien argentin, recordman avec huit Ballons d'Or, s'élève actuellement à 15 millions d'euros .

Fait intéressant, la valeur marchande de deux autres footballeurs renommés et expérimentés est évaluée exactement au même chiffre que Messi :

Nom du joueur

Club

Valeur de transfert

Lionel Messi

Inter Miami

15 M€

Anders Dreyer

San Diego FC

15 M€

Son Heung-min

Los Angeles FC

15 M€

Le transfert de la star coréenne Son Heung-min et du Danois Dreyer en MLS a clairement renforcé le prestige de la ligue.

La marche triomphale de l'Inter Miami

Il convient de noter que Lionel Messi évolue à l'Inter Miami, représentant l'État de Floride, depuis l'été 2023. Son arrivée a complètement transformé l'histoire du club.

Fait marquant : Grâce aux performances brillantes et au leadership de Messi, l'Inter Miami a remporté la Coupe MLS pour la première fois de son histoire la saison dernière, créant une véritable sensation.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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