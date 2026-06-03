L'intérêt pour la Major League Soccer (MLS), considérée comme la compétition de football la plus prestigieuse d'Amérique du Nord, ne cesse de croître. Le portail autoritaire et influent Transfermarkt a publié une liste mise à jour des joueurs les plus précieux évoluant dans la ligue d'outre-mer. Ce classement reflète non seulement l'équilibre des valeurs, mais indique également que la rivalité entre les stars de la MLS a atteint un nouveau niveau.

La première place du tableau des valeurs est actuellement occupée conjointement par deux footballeurs talentueux.

Qui sont les leaders les plus précieux ?

Selon les analystes du portail, les joueurs ayant les valeurs de transfert les plus élevées de la ligue sont actuellement :

Josh Sargent (Toronto FC) — 16 millions d'euros Evander (FC Cincinnati) — 16 millions d'euros

Les deux footballeurs ont maintenu leur valeur grâce à des performances constantes et sont reconnus comme les stars les plus précieuses de la MLS.

Le légendaire Lionel Messi et la bataille pour le top 3

Au niveau suivant du classement figure la légende vivante du football mondial, capitaine et leader de l'Inter Miami, Lionel Messi . La valeur de transfert du magicien argentin, recordman avec huit Ballons d'Or, s'élève actuellement à 15 millions d'euros .

Fait intéressant, la valeur marchande de deux autres footballeurs renommés et expérimentés est évaluée exactement au même chiffre que Messi :

Nom du joueur Club Valeur de transfert Lionel Messi Inter Miami 15 M€ Anders Dreyer San Diego FC 15 M€ Son Heung-min Los Angeles FC 15 M€

Le transfert de la star coréenne Son Heung-min et du Danois Dreyer en MLS a clairement renforcé le prestige de la ligue.

La marche triomphale de l'Inter Miami

Il convient de noter que Lionel Messi évolue à l'Inter Miami, représentant l'État de Floride, depuis l'été 2023. Son arrivée a complètement transformé l'histoire du club.

Fait marquant : Grâce aux performances brillantes et au leadership de Messi, l'Inter Miami a remporté la Coupe MLS pour la première fois de son histoire la saison dernière, créant une véritable sensation.

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