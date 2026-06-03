Harry Kane dévoile sa statue de cire chez Madame Tussauds Londres

Un événement marquant hors terrain s'est produit dans la carrière du capitaine de l'Angleterre, Harry Kane. Une statue de cire de l'attaquant a été dévoilée au célèbre musée Madame Tussauds de Londres. La star du Bayern a souligné que cet événement était un moment de fierté pour sa famille et n'a pas caché son étonnement face à la précision extrême de la sculpture. Goal.com rapporte .

Harry Kane, actuellement à Miami, a travaillé en étroite collaboration avec les artistes créant la statue. Une attention particulière a été portée à chaque détail, de son apparence et du maillot de l'Angleterre jusqu'à ses chaussures de football préférées. La statue représente Kane dans une pose classique, le pied sur le ballon.

L'attaquant a été particulièrement impressionné par les détails fins de la sculpture. Les artistes n'ont même pas oublié le bandage sur le doigt où il porte son alliance — un geste que Kane célèbre en l'embrassant à chaque but marqué. « Voir le résultat final était spécial ; les yeux ont l'air si réels, c'est comme se regarder dans un miroir », a déclaré le footballeur.

Kane a assisté à la cérémonie de dévoilement avec son épouse Kate et leurs quatre enfants. De jeunes joueurs des Ridgeway Rovers, le club où le footballeur a commencé sa carrière, ont également été invités à l'événement. Kane espère que cette statue servira de source de motivation pour les générations futures.

« Londres est une ville spéciale pour moi ; j'y ai passé toute ma vie. J'ai hâte que les jeunes supporters prennent des photos avec cette statue. J'espère que cela les inspirera à croire en eux-mêmes et à travailler dur », a ajouté le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre.