Une excellente nouvelle est arrivée des pelouses anglaises, apportant fierté et joie aux fans de football ouzbek. Les valeurs marchandes des joueurs professionnels de la Premier League anglaise, considérée comme le championnat national le plus fort et le plus intense au monde, ont été réexaminées et mises à jour. Fait notable, suite à cette mise à jour, la valeur de transfert d'Abduqodir Husanov, membre talentueux de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et défenseur solide du grand club anglais Manchester City, a considérablement augmenté.

Hausse historique : Abduqodir Husanov devient le joueur le plus cher d'Asie !

Selon les dernières données officielles publiées par le portail de référence Transfermarkt, qui couvre les statistiques et les transferts du football mondial, la valeur de transfert de notre talentueux défenseur de 21 ans a atteint un niveau record :

Valeur précédente : 35 millions d'euros

Nouvelle valeur actuelle : 50 millions d'euros

Augmentation nette de la valeur : 15 millions d'euros (près de 43 %ou 1,4 fois plus élevé que la valeur précédente)

Ce bond massif n'est pas temporaire mais découle des performances très constantes et de haut niveau du défenseur ouzbek tout au long de la saison dernière, ainsi que de ses prestations fiables et percutantes dans le onze de départ de Manchester City. Grâce à ce résultat historique, Abduqodir Husanov est désormais officiellement reconnu comme le footballeur le plus précieux de tout le continent asiatique.

Équipe nationale et prochain grand test

Actuellement, notre compatriote continue de défendre dignement l'honneur de notre pays non seulement au niveau du club, mais aussi sur la scène internationale. Il convient de noter que Husanov a rejoint le rassemblement de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et se prépare sérieusement avec nos représentants pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Prochain grand match : Avant ce prestigieux championnat du monde, notre équipe nationale disputera son prochain match amical sérieux et passionnant contre l'une des équipes les plus fortes d'Europe, l'équipe nationale des Pays-Bas.

Nous souhaitons à Abduqodir de nouvelles victoires et de grands triomphes tant avec Manchester City qu'avec notre équipe nationale ! Restez connectés sur Zamin pour suivre les dernières nouvelles, les plus fiables et joyeuses du football ouzbek.