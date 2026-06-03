Marc-Andre ter Stegen est proche de quitter le FC Barcelone cet été après un prêt infructueux à Gérone. Le gardien allemand expérimenté ne fait pas partie des plans futurs du club. Il pourrait désormais rejoindre l'Ajax Amsterdam, où son ancien entraîneur Michel souhaite retrouver le vétéran. Goal.com rapporte .

Après un passage bref et raté à Gérone, Ter Stegen est rentré à Barcelone, mais son aventure espagnole semble toucher à sa fin. Selon Diario Sport, le géant de la Liga a clairement indiqué que le gardien de 34 ans ne fait plus partie du nouveau projet. L'entraîneur Hansi Flick préfère compter sur Joan Garcia pour la première partie de saison.

Ter Stegen est arrivé du Borussia Mönchengladbach en juillet 2014 et est devenu capitaine après 423 apparitions. Barcelone est prêt à le vendre définitivement pour alléger la masse salariale. Son passage à Gérone s'est limité à deux matchs après son transfert en janvier en raison d'une blessure.

Une grave blessure a mis fin prématurément à sa saison, une situation qualifiée de tragédie par le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann. Le prêt de Ter Stegen expire le 30 juin et l'Ajax a manifesté un vif intérêt. Michel, nouvel entraîneur du club amstellodamois, veut intégrer le gardien expérimenté à son effectif.

Marc-Andre ter Stegen a remporté 20 trophées majeurs avec Barcelone. Son palmarès comprend sept titres de champion d'Espagne, six Coupes du Roi et la Ligue des champions 2015. Il devrait poursuivre sa carrière en Eredivisie pour apporter son expérience à sa nouvelle équipe.