Documentaire sur Bukayo Saka : La star d'Arsenal raconte sa vie

L'ailier d'Arsenal Bukayo Saka est la vedette d'un nouveau documentaire exclusif diffusé sur Disney+. Le film offre aux fans un regard en coulisses sur la vie et la carrière du joueur. Publié après un triomphe historique en Premier League, ce projet met en scène la légende du club Thierry Henry, qui évoque son rôle dans l'ascension de la star de 24 ans au sommet du football mondial. Goal.com rapporte .

Après avoir joué un rôle déterminant dans la fin de 22 ans d'attente d'Arsenal pour le titre de Premier League, Saka est prêt à partager son incroyable parcours avec le monde entier. Intitulé 'Bukayo Saka: The Time is Now', le film sera présenté en première ce mois-ci. Réalisé par le lauréat d'un Emmy Award, Robert Alexander, le projet démontre clairement le dévouement immense nécessaire pour performer au plus haut niveau.

Depuis son intégration en équipe première en juillet 2019, Saka est devenu une icône moderne du club, disputant 312 matchs toutes compétitions confondues et marquant 81 buts. Le film se concentre sur le système de soutien personnel qui a accompagné Saka dans ses moments de gloire comme dans ses périodes difficiles. En plus d'avoir remporté la FA Cup 2020 et deux Community Shields, il a également fait face à une forte pression et à des insultes après avoir manqué le penalty décisif lors de la finale de l'Euro 2020.

Thierry Henry a été l'un des premiers à soutenir le jeune joueur durant ces moments difficiles. Parlant du projet, Saka a déclaré : 'Ce film m'a donné l'occasion de raconter mon histoire d'une manière inédite. Les gens ne voient que les buts et les matchs, mais ils ignorent ce qui se passe en coulisses et le soutien de ceux qui ont cru en moi à chaque étape.'

Saka a disputé 49 matchs la saison dernière, inscrivant 11 buts et délivrant 9 passes décisives. Malgré la joie d'être devenu champion d'Angleterre, la saison s'est terminée par une défaite en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain aux tirs au but, Arsenal devant se contenter de la médaille d'argent. Selon le réalisateur Robert Alexander, le film raconte non seulement le succès, mais aussi la quête du bonheur et les relations humaines.