L'ère de 14 ans de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France a pris fin. Après la défaite 4-6 lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026 contre l'Angleterre, le technicien s'est exprimé ouvertement sur son successeur potentiel, Zinédine Zidane.

Deschamps a souligné qu'il n'y avait aucune animosité entre eux et a exprimé sa confiance dans le fait que l'équipe de France restera au plus haut niveau sous la direction d'un nouvel entraîneur.

« Je n'ai aucune animosité envers lui »

Deschamps a rejeté les spéculations selon lesquelles il serait opposé à l'arrivée de Zidane à la tête de l'équipe nationale. L'ancien sélectionneur a déclaré qu'il ne souhaite que du succès à la France et au technicien qui lui succédera.

« Je n'ai aucune animosité envers lui. Je souhaite que tout se passe le mieux possible pour l'équipe de France et pour mon successeur », a déclaré Deschamps.

Il a souligné que l'effectif français compte de nombreux joueurs talentueux qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel.

« Il y a des joueurs incroyables qui progresseront encore en travaillant avec Zidane. Toutes les conditions sont réunies pour que l'équipe reste au plus haut niveau. »

Zidane n'est pas encore officiellement nommé

Zinédine Zidane est considéré comme le principal successeur de Deschamps. Cependant, la Fédération Française de Football n'a pas encore annoncé officiellement sa nomination.

Selon Reuters, l'ancien entraîneur du Real Madrid est le candidat naturel et favori pour ce poste. Deschamps lui-même avait qualifié Zidane de « candidat solide, naturel et attendu » par le passé.

Par conséquent, l'arrivée de Zidane est jugée très probable, mais il est trop tôt pour le désigner officiellement comme le nouveau sélectionneur de la France avant une annonce officielle.

Quelle équipe laisse Deschamps ?

Bien que la France ait terminé quatrième de la Coupe du Monde 2026, l'effectif reste l'un des plus puissants au monde.

Kylian Mbappé, Michael Olise et d'autres représentants de la nouvelle génération ont la possibilité de lutter pour les titres majeurs lors des prochains grands tournois. Reuters a noté que la tâche principale de Zidane sera de transformer ces nombreux talents en une équipe unie et équilibrée.

Deschamps n'a pas caché que son successeur héritera d'un effectif prêt et doté d'un grand potentiel. Cependant, les exigences de résultat en France sont très élevées : on attendra immédiatement des trophées du nouveau sélectionneur.

Une ère de 14 ans s'achève en France

Didier Deschamps dirigeait l'équipe de France depuis 2012. Sous sa houlette, les « Bleus » ont été champions du monde en 2018, finalistes de la Coupe du Monde 2022 et vainqueurs de la Ligue des Nations de l'UEFA en 2021.

La Fédération Française de Football a confirmé que le match contre l'Angleterre était le dernier de Deschamps à la tête de la sélection. Selon les statistiques officielles, le technicien a dirigé l'équipe lors de 185 rencontres.

« Désormais, je serai un simple supporter de l'équipe de France », a déclaré Deschamps.

Si Zidane est officiellement nommé, un passage de témoin symbolique aura lieu dans le football français : l'une des deux légendes ayant remporté la Coupe du Monde 1998 ensemble prendra le relais de l'autre.

La question principale est maintenant : Zidane pourra-t-il mener cette équipe talentueuse laissée par Deschamps vers un nouveau titre mondial ?