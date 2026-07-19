Une citoyenne ouzbèke tombée du 3ème étage en Turquie a été rapatriée

Une citoyenne ouzbèke victime d'un accident à Bursa, en Turquie, a été rapatriée dans notre pays. C'est ce qu'a annoncé le Consulat général de l'Ouzbékistan à Istanbul.

Selon les informations, la citoyenne Z.N. a été victime d'un accident alors qu'elle travaillait en Turquie, tombant du troisième étage d'un immeuble résidentiel. En conséquence, elle a subi diverses blessures corporelles.

Dès l'accident, la victime a reçu des soins médicaux d'urgence et a été hospitalisée. Les traitements nécessaires ont été effectués sous la surveillance des médecins.

Selon le Consulat général, nos compatriotes vivant à Bursa, informés de l'incident, se sont mobilisés et ont organisé des tours de garde volontaires. Ils ont activement participé aux soins, à la prise en charge et aux besoins de la citoyenne.

De plus, grâce à la coopération entre le Consulat général d'Ouzbékistan à Istanbul et l'Agence de migration auprès du Cabinet des ministres de la République d'Ouzbékistan, les démarches nécessaires ont été accomplies et la citoyenne a été rapatriée avec succès de Turquie vers l'Ouzbékistan.

Les autorités ont exprimé leur sincère gratitude aux volontaires ouzbeks de Bursa qui ont fait preuve d'humanité et de solidarité, ainsi qu'à la « Société pour la protection des droits des femmes ouzbèkes »pour leur aide désintéressée.