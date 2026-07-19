Coupe du Monde 2026. France - Angleterre 4-6 (regardez les buts)

Lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde, l'équipe d'Angleterre a battu la France 6-4 et a remporté la médaille de bronze du tournoi.

Declan Rice a ouvert le score à la 3e minute, puis Ezri Konsa a doublé la mise à la 18e minute. Bukayo Saka a inscrit le troisième but à la 37e minute, avant de signer un doublé dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Au début de la seconde période, Kylian Mbappé et Bradley Barcola ont réduit le score à 2-4. À la 66e minute, Mbappé a de nouveau trouvé le chemin des filets, ramenant l'écart à un seul but.

Cependant, à la 87e minute, Saka a transformé un penalty pour compléter son triplé. Bien que la France ait marqué un autre but par Ousmane Dembélé, Jude Bellingham a inscrit le 6e but anglais à la 90+8e minute pour sceller le sort du match.

CDM 2026. 3e place

France - Angleterre 4-6

Buts : Rice 3 (0:1), Konsa 18 (0:2), Saka 37 (0:3), Saka 45+1 (0:4), Mbappé 48 (1:4), Barcola 54 (2:4), Mbappé 66 (3:4), Saka 87, s.p. (3:5), Dembélé 90+6 (4:5), Bellingham 90+8 (4:6).