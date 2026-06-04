Gabriel Jesus pourrait rejoindre Everton : Détails du transfert révélés

Everton souhaite recruter l'attaquant d'Arsenal, Gabriel Jesus, lors du mercato estival. Les Merseysiders voient le Brésilien comme une solution à leurs problèmes offensifs, mais des obstacles financiers pourraient compliquer l'accord. Selon Goal.com rapporte .

Selon Football Insider, Everton vise à renforcer son attaque et a identifié Gabriel Jesus comme cible principale. Cependant, le club n'est pas prêt à payer les 20 millions de livres demandés par Arsenal. De plus, la propension du joueur aux blessures inquiète la direction.

Alors que Mikel Arteta prévoit de renouveler sa ligne d'attaque, le club londonien est prêt à se séparer de l'attaquant de 29 ans. Gabriel Jesus a perdu sa place de titulaire cette saison et figure sur la liste des joueurs susceptibles de partir cet été.

L'un des plus grands obstacles pour Everton est le salaire du joueur. Touchant actuellement un salaire élevé à Arsenal, l'attaquant brésilien devrait réduire ses exigences financières pour que le transfert aboutisse. Des clubs comme le Milan, la Juventus et Palmeiras s'intéressent également à l'attaquant.

Pour rappel, Gabriel Jesus n'a disputé que 14 matchs en Premier League la saison dernière en raison de blessures, dont seulement trois en tant que titulaire. Sa vaste expérience en Angleterre attire l'attention du staff technique d'Everton.