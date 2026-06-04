Le Bayern Munich pourrait perturber les plans de transfert du VfB Stuttgart

Le club allemand VfB Stuttgart souhaite recruter l'un des jeunes talents du championnat néerlandais. Selon Omroep Gelderland, les Souabes ont identifié le milieu de terrain du NEC Nimègue, Kōdei Sano, 22 ans, comme cible principale pour le mercato estival. Le frère du joueur de Mayence Kaishu Sano, ce footballeur s'est illustré en Eredivisie la saison dernière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du mercato hivernal, il a suscité l'intérêt de clubs comme l'Ajax et Nottingham Forest, mais Nimègue n'a pas laissé partir son leader. Sano a terminé la saison avec 3 buts et 7 passes décisives. Sa polyvalence – capable de jouer milieu défensif, offensif et ailier gauche – attire l'attention de nombreux grands clubs. Le PSG et d'autres grandes équipes surveillent notamment la situation.

Le Bayern Munich pourrait également influencer indirectement la situation. Le club munichois a trouvé un accord personnel avec la star du PSV Eindhoven, Ismael Saibari, et se prépare aux négociations de transfert. Si Saibari rejoint le Bayern, le PSV tentera de recruter Kōdei Sano pour le remplacer. Cela créerait une concurrence sérieuse pour le VfB Stuttgart.

Selon Eindhovens Dagblad, le PSV demande plus de 60 millions d'euros pour son joueur Saibari. Si ce transfert se concrétise, ce sera un montant record pour les champions d'Eredivisie. Stuttgart, de son côté, tient absolument à recruter Sano face au départ potentiel de leaders comme Angelo Stiller.

Par ailleurs, la situation de Chema Andres, acheté par le VfB Stuttgart au Real Madrid pour 3 millions d'euros l'année dernière, reste incertaine. Le géant espagnol a conservé une option de rachat. Ainsi, le club allemand réfléchit sérieusement au transfert de Kōdei Sano pour renforcer son milieu de terrain.