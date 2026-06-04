Le Bayern Munich pourrait perturber les plans de transfert du VfB Stuttgart

·207·Sport
Le Bayern Munich pourrait perturber les plans de transfert du VfB Stuttgart

Le club allemand VfB Stuttgart souhaite recruter l'un des jeunes talents du championnat néerlandais. Selon Omroep Gelderland, les Souabes ont identifié le milieu de terrain du NEC Nimègue, Kōdei Sano, 22 ans, comme cible principale pour le mercato estival. Le frère du joueur de Mayence Kaishu Sano, ce footballeur s'est illustré en Eredivisie la saison dernière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du mercato hivernal, il a suscité l'intérêt de clubs comme l'Ajax et Nottingham Forest, mais Nimègue n'a pas laissé partir son leader. Sano a terminé la saison avec 3 buts et 7 passes décisives. Sa polyvalence – capable de jouer milieu défensif, offensif et ailier gauche – attire l'attention de nombreux grands clubs. Le PSG et d'autres grandes équipes surveillent notamment la situation.

Le Bayern Munich pourrait également influencer indirectement la situation. Le club munichois a trouvé un accord personnel avec la star du PSV Eindhoven, Ismael Saibari, et se prépare aux négociations de transfert. Si Saibari rejoint le Bayern, le PSV tentera de recruter Kōdei Sano pour le remplacer. Cela créerait une concurrence sérieuse pour le VfB Stuttgart.

Selon Eindhovens Dagblad, le PSV demande plus de 60 millions d'euros pour son joueur Saibari. Si ce transfert se concrétise, ce sera un montant record pour les champions d'Eredivisie. Stuttgart, de son côté, tient absolument à recruter Sano face au départ potentiel de leaders comme Angelo Stiller.

Par ailleurs, la situation de Chema Andres, acheté par le VfB Stuttgart au Real Madrid pour 3 millions d'euros l'année dernière, reste incertaine. Le géant espagnol a conservé une option de rachat. Ainsi, le club allemand réfléchit sérieusement au transfert de Kōdei Sano pour renforcer son milieu de terrain.

Bayern MunichVfB StuttgartTransfertsFootballEredivisie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Bayern veut garder son talent : nouveau plan pour IbrahimovicAujourd'hui, 04:33Le Bayern Munich prend une décision finale concernant le talent Arjon IbrahimovićAujourd'hui, 04:10Le président de Naples menace de vendre Kevin De Bruyne et Romelu LukakuAujourd'hui, 19:16Liverpool annonce son nouvel entraîneur : qui remplace Arne Slot ?Aujourd'hui, 19:13Liverpool signe un contrat avec Andoni IraolaHier, 18:56Rafael Leao sur le point de quitter Milan : Galatasaray propose un salaire doubléHier, 18:54
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé