Everton et Brighton entrent en lice pour une star de la Serie A

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Everton et Brighton entrent en lice pour une star de la Serie A

Deux clubs de Premier League anglaise, Everton et Brighton, ont lancé une offre sérieuse pour le milieu de terrain du Torino FC, Cesare Casadei. Le talentueux footballeur italien a réalisé une excellente saison de débuts en Serie A, attirant à nouveau l'attention des clubs anglais. Le milieu de terrain, qui a quitté Chelsea il y a seulement un an, a élevé son niveau de jeu grâce à ses performances en Italie. Selon Goal.com rapporte .

Selon Tuttosport, les performances dominantes du joueur de 23 ans pour Torino ont fortement impressionné les recruteurs des deux clubs. Casadei, qui a été formé à l'académie de Chelsea et a joué en prêt à Leicester City, connaît bien les exigences physiques du football anglais. Son adaptation rapide au championnat italien, tactiquement complexe, a prouvé sa polyvalence.

Casadei, qui a rejoint Torino pour environ 13 millions d'euros en février dernier, s'est imposé comme titulaire indiscutable. Cette saison, il a disputé 33 matchs et, bien qu'il évolue au milieu de terrain central, a réussi à marquer 6 buts. L'entraîneur Roberto D'Aversa a salué ses performances, soulignant que Casadei possède un profil unique capable de changer le cours des matchs.

Néanmoins, Torino ne souhaite pas se séparer facilement de son atout précieux. La direction du club considère le membre de l'équipe d'Italie des moins de 21 ans comme la pierre angulaire de leur projet à long terme. Le club turinois n'entrera en négociations que si une offre substantielle et irrésistible est présentée. Pour l'instant, le club vise à poursuivre le développement du joueur et à augmenter davantage sa valeur de transfert.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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