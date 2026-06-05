L'équipe nationale d'Iran obtient une victoire convaincante contre le Mali

Alors que le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 approche à grands pas, la préparation des équipes fortes représentant notre continent est entrée dans une phase intense. En particulier, l'équipe nationale d'Iran, considérée comme l'un des représentants les plus importants et expérimentés d'Asie, a disputé un autre match amical avant la prochaine Coupe du Monde. Les Persans (surnom de l'équipe nationale d'Iran) sont entrés sur le terrain contre le Mali, l'une des équipes physiquement robustes du continent africain, pour tester leurs capacités.

Lors de ce match international amical, assez excitant et intense pour les supporters, le géant du football asiatique a fait preuve d'un véritable talent et a sécurisé une victoire convaincante et belle sur le score de 2-0 contre ses adversaires.

But rapide et domination du match

Les footballeurs iraniens, qui ont pris l'initiative dès les premières minutes du jeu, ont essayé de percer la ligne défensive adverse. Cela a rapidement porté ses fruits :

12e minute : Le défenseur expérimenté de l'équipe Ramin Rezaeian a magnifiquement conclu une attaque organisée par un but, mettant les Persans en tête au score — 1-0 .

55e minute : Sans réduire leur pression offensive au début de la seconde mi-temps, les joueurs de l'équipe nationale d'Iran ont réussi à nouveau. Le milieu de terrain talentueux Saeid Ezatolahi a laissé le gardien adverse impuissant, fixant le score final du match — 2-0.

Bien que les joueurs de l'équipe nationale du Mali aient organisé plusieurs contre-attaques dangereuses pour rétablir l'équilibre pendant le match, le score est resté inchangé grâce à la défense organisée de l'Iran et aux interventions fiables du gardien de but.

Les adversaires de l'Iran lors de la Coupe du Monde 2026

Lors du championnat du monde qui se tiendra sur les pelouses d'outre-mer, l'équipe nationale d'Iran a été placée dans un groupe assez sérieux et intéressant. Pour information, les Persans s'affronteront dans le Groupe G .

Les adversaires de l'Iran dans le groupe Continent et caractéristiques Belgique Un représentant du football européen riche en stars et expérimenté Égypte L'une des équipes techniques et rapides du continent africain Nouvelle-Zélande Un représentant déterminé de la région Océanie capable de créer la surprise

Analyse football : Cette victoire convaincante contre le Mali offre sans aucun doute une grande confiance psychologique à l'équipe nationale d'Iran avant les prochains matchs de la Coupe du Monde. En particulier, le triomphe contre une équipe africaine sert de bonne répétition, montrant aux Persans quelle tactique adopter contre l'un des principaux rivaux du groupe — l'équipe nationale d'Égypte.

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