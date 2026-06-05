Thomas Tuchel pourrait laisser Jude Bellingham et Harry Kane sur le banc

L'ancien milieu de terrain anglais Nicky Butt a mis en garde Jude Bellingham, soulignant que le nouveau sélectionneur Thomas Tuchel n'hésitera pas à laisser des joueurs sur le banc en fonction de leur réputation lors de la prochaine Coupe du Monde. Selon Butt, la star d'Aston Villa, Morgan Rogers, pourrait éclipser des superstars comme Bellingham et Harry Kane grâce à son style de jeu unique. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

L'ancien footballeur affirme que Thomas Tuchel n'hésitera pas à écarter les stars en mauvaise forme pour la Coupe du Monde 2026. Si le milieu de terrain du Real Madrid ne retrouve pas son niveau au début du tournoi, Morgan Rogers devrait prendre sa place dans le onze de départ. Bellingham aborde la compétition après une saison difficile marquée par des blessures.

Morgan Rogers a réalisé une excellente saison avec Aston Villa, contribuant grandement à la victoire en Ligue Europa et à la quatrième place en Premier League. Le joueur de 23 ans a inscrit 13 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Sa stature en équipe nationale grandit et il pourrait devenir la découverte clé de Tuchel.

Dans une interview accordée à Paddy Power, Nicky Butt a souligné les avantages tactiques de Rogers. Selon lui, bien que Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka et Jude Bellingham soient les stars principales, Rogers a de fortes chances de devenir le joueur le plus brillant du tournoi. Ses tirs depuis l'extérieur de la surface pourraient être particulièrement utiles contre des défenses regroupées.