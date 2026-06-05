Selon l'ancien milieu de terrain anglais Peter Reid, Declan Rice a rejoint les rangs des meilleurs joueurs centraux de l'histoire du football du pays. Il a souligné que la star d'Arsenal a atteint le niveau de légendes comme Steven Gerrard et Bryan Robson grâce à son style de jeu et à ses qualités de leader. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Âgé de 27 ans, Declan Rice est considéré comme le principal candidat pour devenir le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre à l'avenir. Bien que l'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, occupe actuellement ce rôle, les experts prévoient que le brassard de capitaine passera bientôt au leader du milieu de terrain.

Declan Rice, qui a rejoint Arsenal pour 105 millions de livres sterling, reste le footballeur le plus cher de l'histoire britannique. Selon Peter Reid, sa valeur sur le marché des transferts actuel dépasse les 150 millions de livres. Il aide son équipe à obtenir d'excellents résultats dans des tournois majeurs tels que la Premier League et la Ligue des champions.

"Bryan Robson était un joueur de classe mondiale. Si je mentionne Declan Rice à ses côtés, cela montre à quel point je le respecte. Il est actuellement l'un des milieux de terrain les plus complets au monde", a ajouté Reid.

Declan Rice devrait être la force principale de l'équipe nationale d'Angleterre, non seulement au niveau des clubs, mais aussi lors de la Coupe du monde 2026. Sa présence sur la liste des candidats au Ballon d'Or indique également le rythme élevé de progression du joueur.