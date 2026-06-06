Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a apporté une réponse claire et décisive aux questions des représentants des médias concernant l'avenir des stars les plus brillantes du club : l'ailier gauche Vinicius Junior, l'attaquant français Kylian Mbappe et le talentueux milieu de terrain anglais Jude Bellingham.

L'une des figures les plus influentes du football mondial, Perez a mis fin à diverses rumeurs sur le marché des transferts avec cette déclaration. Son interview publiée dans le prestigieux AS a rapidement suscité de vifs débats parmi les supporters du "Club Royal".

"Les avoirs est une grande chance !"

Lors de l'entretien avec les journalistes, Florentino Perez a d'abord souligné le talent de Kylian Mbappe et n'a pas caché ses grandes attentes à son égard.

"Mbappe est l'un des joueurs les plus forts de la planète. Un coup d'œil à sa productivité et à ses statistiques suffit pour comprendre avec quel performeur phénoménal nous travaillons. Personne ne devrait douter du statut d'un footballeur d'un tel niveau. Kylian apportera des avantages significatifs pour atteindre nos objectifs communs. Je suis convaincu qu'il remportera d'immenses victoires et trophées sous le maillot du Real Madrid", a déclaré le président du club.

Ensuite, les représentants des médias ont posé au propriétaire du club la question stratégique qui intéresse le plus les supporters : "Verrons-nous Mbappe, Vinicius et Bellingham simultanément dans le onze de départ lors des prochains matchs ?"

En réponse, Florentino Perez a souligné qu'aucun conflit interne ou départ n'est attendu dans l'équipe :

"Nous parlons ici de détenteurs d'un talent exceptionnellement unique. Ce sont des joueurs que n'importe quel grand club du monde rêverait de recruter. Avoir un tel trio jouant pour notre équipe est une grande chance pour le Real. J'affirme fermement qu'ils resteront tous à Madrid et poursuivront leur carrière ici."

Trio terrible : Les chiffres magiques de la saison passée

Les statistiques de productivité de ces trois footballeurs, qui appartiennent à l'effectif des propriétaires du "Santiago Bernabeu", prouvent à quel point ils ont contribué au succès du club la saison dernière :

Joueur et Poste Matchs joués Buts marqués Passes décisives Vinicius Junior (Ailier) 53 22 12 Kylian Mbappe (Attaquant) 44 42 7 Jude Bellingham (Milieu de terrain) 40 8 5

Note éditoriale : Florentino Perez démontre une fois de plus le fruit de sa grande politique de transferts. Conserver trois candidats au Ballon d'Or dans l'effectif et lier leur avenir à Madrid est une caractéristique propre à un club puissant comme le Real. Ce trio terrible deviendra sans aucun doute un véritable cauchemar pour les défenses adverses dans les saisons à venir. Les supporters attendent avec impatience de voir comment le nouvel entraîneur du Real positionnera ces stars sur le terrain.

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