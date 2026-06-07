L'Angleterre bat la Nouvelle-Zélande : Harry Kane marque encore

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L'Angleterre bat la Nouvelle-Zélande : Harry Kane marque encore

L'équipe nationale d'Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande 1-0 lors d'un match amical de préparation à la Coupe du monde. Lors de la rencontre à Tampa, le capitaine Harry Kane a une fois de plus prouvé son importance. L'équipe de Thomas Tuchel a dominé la possession mais a eu du mal à concrétiser ses attaques. Selon Goal.com rapporte .

Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Harry Kane a habilement placé une passe de Djed Spence dans le coin inférieur du but. Ce but a scellé le destin du match. Bien que Marcus Rashford ait montré des éclats de brillance, l'Angleterre a eu du mal à créer des occasions contre l'adversaire classé 85e au classement FIFA.

En seconde période, Thomas Tuchel a entièrement renouvelé l'effectif, mais ces changements n'ont pas produit l'effet escompté. En particulier, Ivan Toney ne semblait pas prêt à remplacer l'attaquant titulaire. Après la sortie de Kane, le potentiel offensif des 'Three Lions' a considérablement baissé, ce qui inquiète naturellement le staff technique.

L'Angleterre disputera ensuite son prochain match amical contre le Costa Rica. Les experts estiment que Thomas Tuchel devrait ménager des joueurs clés comme Harry Kane avant le match crucial contre la Croatie et donner leur chance à d'autres joueurs. Pour le défenseur de Manchester City John Stones, jouer 45 minutes après des blessures était un signe positif.

AngleterreHarry KaneThomas TuchelManchester CityFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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