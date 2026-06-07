L'Allemagne bat les États-Unis lors d'un match amical

En vue de la prochaine Coupe du Monde (CM 2026) outre-Atlantique, les sélections nationales continuent de disputer des matchs amicaux pour tester leurs effectifs et améliorer leur forme physique. L'une de ces rencontres majeures et passionnantes a eu lieu à Chicago, aux États-Unis. Là-bas, l'un des hôtes de la Coupe du Monde, l'équipe des États-Unis, a reçu un puissant représentant européen, l'équipe nationale d'Allemagne.

Le match amical, joué dans un stade comble, a été extrêmement intense, rapide et riche en duels serrés. Finalement, la machine allemande a démontré sa classe et son talent, laissant les hôtes vaincus sur le score de 2-1.

Début rapide et super but de Robinson

Le match a commencé à un rythme très élevé dès le coup de sifflet initial de l'arbitre. Avant même que les supporters n'aient pris place, à la 2e minute du match, l'attaquant talentueux de l'Allemagne Kai Havertz a puni une erreur de la défense américaine et a réussi à ouvrir le score.

Non déstabilisés par ce but rapide, les représentants des États-Unis ont progressivement pris l'initiative et ont rétabli l'équilibre à la 37e minute. Le défenseur de l'équipe Antony Robinson a envoyé une frappe incroyablement belle et puissante dans le but allemand, devenant l'auteur d'un super but et faisant rugir le stade.

Cependant, en seconde mi-temps, l'Allemagne a eu le dernier mot. À la 57e minute, l'ailier rapide Leroy Sané a laissé le gardien adverse impuissant et a inscrit le but de la victoire pour la Mannschaft. Bien que les deux entraîneurs aient effectué de larges rotations en fin de match, le score n'a plus changé.

Détails généraux du match amical (Feuille de match)

Vous pouvez consulter le résultat final du match entre les équipes nationales d'Allemagne et des États-Unis ainsi que les compositions d'équipe ayant évolué sur le terrain dans le tableau spécial ci-dessous :

Statut du match et résultat Buts marqués et minutes Compositions et remplacements Match amical



États-Unis — Allemagne

( 1 : 2 ) A. Robinson (37')



K. Havertz (2')

L. Sané (57') États-Unis : Frye, Freeman, Ream, Dest (Vea, 72), A. Robinson, M. Robinson, McKennie, Adams (Roldan, 72), Tillman, Pulisic, Balogun.



Allemagne : Baumann, Kimmich (Anton, 62), Tah, Schlotterbeck, Bensebaini (Raum, 61), Nmecha (Goretzka, 80), Pavlovich (Stiller, 80), Musiala (Amiri, 80), Wirtz (Beier, 80), Sané, Havertz (Undav, 61).

Analyse du match : Ce match à Chicago a servi de préparation très importante et utile pour les deux équipes avant la prochaine Coupe du Monde. L'équipe nationale d'Allemagne a montré qu'elle restait dangereuse en attaque grâce à des joueurs comme Havertz, Sané, Musiala et Wirtz, tandis que l'équipe des États-Unis a prouvé sa force à domicile et sa capacité à surprendre n'importe quel géant grâce au super but de Robinson. Les deux parties ont eu une bonne occasion de travailler sur leurs erreurs avant le début de la Coupe du Monde. Nous souhaitons la victoire aux deux sélections nationales lors du prochain tournoi !

Suivez toujours avec nous les derniers résultats des sélections nationales se préparant pour la Coupe du Monde, le journal de la CM 2026 et les nouvelles les plus exclusives du football mondial sur les pages de Zamin !