Deschamps réagit aux rumeurs de transfert de Michael Olise vers le Real Madrid

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, s'est exprimé sur les rumeurs de transfert entourant l'attaquant du Bayern Munich, Michael Olise. Dans une interview accordée au journal espagnol Marca, l'expert a partagé ses réflexions sur le talent de 24 ans du recordman allemand. Récemment, des informations ont lié Olise au Real Madrid. Selon Goal.com rapporte .

Florentino Pérez, en lice pour la présidence du Real Madrid, et son rival Enrique Riquelme font diverses promesses de transferts pour obtenir le soutien des membres. Selon les rumeurs, Pérez est prêt à offrir 150 millions d'euros pour Olise s'il est réélu. Didier Deschamps a souligné qu'il n'était pas surpris par cet intérêt, compte tenu des performances exceptionnelles du joueur la saison dernière.

« Je peux imaginer qu'il a aussi des offres d'autres clubs. Je ne doute pas qu'il puisse jouer à un haut niveau dans d'autres équipes, tout comme il le fait pour le Bayern ou l'équipe de France. Olise est une étoile montante et l'un des meilleurs footballeurs du monde. Il n'aime pas l'attention des médias ; pour lui, les actions sur le terrain sont plus importantes », a déclaré l'entraîneur de 57 ans.

Néanmoins, Deschamps s'est abstenu de conseiller son protégé sur son avenir. Selon lui, le footballeur doit prendre sa propre décision quant à rester au Bayern ou changer d'environnement. « Si j'étais à la place de Kompany ou du président du club, je serais très heureux qu'il reste dans l'équipe », a-t-il ajouté.

Pour information, le contrat de Michael Olise avec le Bayern est valable jusqu'en 2029. La direction du club munichois a répété à plusieurs reprises que l'ailier de 24 ans ne serait pas vendu lors du prochain mercato.