L'équipe nationale de Turquie bat le Venezuela lors d'un match amical

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L'équipe nationale de Turquie bat le Venezuela lors d'un match amical

À quelques jours seulement du coup d'envoi de l'historique Coupe du Monde 2026 sur les pelouses nord-américaines, les matchs de contrôle intercontinentaux sont entrés dans leur phase intense. L'une de ces rencontres préparatoires cruciales et acharnées a opposé la Turquie, représentant l'Europe, au Venezuela, un adversaire coriace d'Amérique du Sud.

Disputé dans la nuit du 6 au 7 juin outre-Atlantique, ce match a offert une véritable ambiance festive aux supporters turcs avant la prochaine Coupe du Monde.

Combat intense et déterminé au Chase Stadium

Le célèbre Chase Stadium de Fort Lauderdale, aux États-Unis, a accueilli cette rencontre internationale. Comme prévu, le match a débuté par des attaques actives des deux équipes :

  • Première frappe de l'adversaire : Le début de match a favorisé les Sud-Américains. À la 14e minute, l'attaquant vénézuélien Gleyker Mendoza a profité d'une passe précise de Telasco Segovia pour marquer contre la Turquie et ouvrir le score.

  • Rétablissement de l'équilibre : Après un tel départ inattendu, les Turcs ont poussé vers l'avant avec force. Juste avant la fin de la première mi-temps, à la 44e minute, Barış Alper Yılmaz a percé la défense adverse pour rétablir l'équilibre, permettant à son équipe d'aller à la pause sereinement.

La passe superbe d'Arda Güler et le but de la victoire

En seconde mi-temps, les protégés de Vincenzo Montella ont pris pleinement l'initiative. Des combinaisons rapides et un jeu offensif ont rapidement porté leurs fruits.

La jeune star qui dominait le terrain, membre du Real Madrid Arda Güler, a placé Yunus Akgün dans une position confortable grâce à une passe décisive magistrale. Yunus a saisi l'opportunité sans faute, envoyant le but décisif dans le filet vénézuélien pour sceller la victoire — 2-1 !

Qui attend la Turquie à la Coupe du Monde ?

Suite à ce match amical réussi, l'équipe nationale de Turquie aborde la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec le moral au beau fixe. Le tournoi se déroule du 11 juin au 19 juillet . Le tableau ci-dessous présente les adversaires de la Turquie lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde :

Groupe du tournoi

Équipe participante

Adversaires de nos représentants

Statut du prochain tournoi

Groupe D

Turquie

Australie


Paraguay


États-Unis

Lutte pour le championnat et la qualification pour l'étape suivante lors du tournoi mondial historique.

Il convient de noter que le Venezuela, qui a opposé une sérieuse résistance lors de ce match, n'a pas réussi à passer par les éliminatoires sud-américains très difficiles et devra suivre cette Coupe du Monde simplement en tant que spectateur.

Analyse d'expert : La performance substantielle de l'équipe nationale turque contre le Venezuela a clairement démontré sa préparation complète pour la prochaine Coupe du Monde. Malgré avoir encaissé le premier but, faire preuve de résilience et remporter la victoire indique un fort caractère au sein de l'équipe. Le talent de joueurs comme Arda Güler et Yunus Akgün augmentera sans doute considérablement les chances de la Turquie dans les matchs du Groupe D contre l'Australie, le Paraguay et les États-Unis, pays hôte. Nous souhaitons de grandes victoires et des résultats historiques à notre frère l'équipe nationale de Turquie lors du prochain championnat du monde !

Suivez le dernier journal de la Coupe du Monde, les détails de la phase de groupes et les reportages exclusifs avec les stars du football mondial avec nous sur les pages de Zamin !

TurquieVenezuelaArda GülerReal MadridFort Lauderdale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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