Nouvelle Vague : Lamine Yamal, Erling Haaland et les débutants de la Coupe du Monde 2026

Il reste moins d'une semaine avant le début de la Coupe du Monde 2026. Organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, ce tournoi accueillera pour la première fois 48 équipes, offrant à de nombreuses stars du football l'opportunité de faire leurs débuts sur la scène mondiale. Certains joueurs étaient absents de cette prestigieuse compétition en raison de leur jeunesse, tandis que d'autres ont manqué l'événement car leurs sélections nationales n'ont pas réussi à se qualifier. Goal.com rapporte .

L'équipe nationale de Norvège s'est qualifiée pour le tournoi pour la première fois depuis 1998, et beaucoup la considèrent comme le "outsider" de la compétition. Aux côtés de stars comme Martin Odegaard, Antonio Nusa et Alexander Sorloth, l'attention se porte principalement sur l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland. Son bilan en sélection est impressionnant : 55 buts en 49 matchs. Cet été marque non seulement la première Coupe du Monde d'Erling Haaland, mais aussi son premier grand tournoi international.

La Norvège affrontera l'Irak, le Sénégal et la France lors de la phase de groupes. Les défenseurs adverses s'inquiètent déjà des attaques rapides d'Erling Haaland. L'attaquant, qui bat des records à Manchester City, pourra-t-il montrer la même efficacité lors de sa première Coupe du Monde ? La plupart n'en doutent pas.

Le nouvel espoir du football espagnol, Lamine Yamal, est également sous les projecteurs. Depuis ses débuts avec Barcelone à l'âge de 15 ans, il éblouit le monde par ses gestes magiques. Lamine Yamal est devenu un véritable leader lors de l'Euro 2024 et a grandement contribué au titre de l'Espagne. Maintenant, il est prêt à conquérir la Coupe du Monde.

Si Lamine Yamal offre une performance aussi brillante aux États-Unis qu'en Europe, il pourrait devenir le principal candidat au titre de meilleur footballeur du monde. Outre ces deux stars, plus de dix joueurs de classe mondiale attendent avec impatience leur première participation à la Coupe du Monde.